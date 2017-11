Rreth orës 12:00 ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu, ka mbërritur në ambientet e Kryeministrisë.

Nuk dihet se cila është lëvizja e radhës e kryediplomatit amerikan, nëse po zhvillon një takim me kreun e ekzekutivit Edi Rama apo me një person me post më të ulët.

Ky takim vjen pak ditë pas deklaratave të forta të Lu në lidhje me arrestimin e “peshqve” të mëdhenj të krimit dhe jo vetëm.