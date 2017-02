Noizy përjashton Encën nga Otr

Këngëtarja e njohur Enca Haxhia është përjashtuar nga grupi i njohur Otr.

Këtë e ka bërë të ditur reperi i njohur Noizy. Ky largim si duket ka ndodhur për arsyeje se këngëtarja Haxhiu në një deklaratë për media ku nuk ka përmendur meritat e grupit Otr për nënshkrimin e kontratës me Universal Music Grup.

“Hajdutet kam arsyje Qe vjedhin,

Ai Qe vret Ka 1 arsyje te fort Qe vendos te vrase, gjith ashtu Edhe ai Qe genjen Ka arsyjet e veta kuptohet, Por te jesh mos mirenjohes se kuptoj,

E kuptoj Qe ti don tu tregosh njerzve me kembngulje Qe je self made, Por te gjith e din se kush te beri, te gjith e din kush ishe kur ishe vetem, dhe te gjith e din se kush u bere kur u bashkove me OTR, kshuqe ate self made shko thuja dikujt tjeter jo neve, nuk esht turp te thuash Qe me Ka ndihmuar grupi, sepse don zdon ti jemi grupi ma i sukses’shem ne shqiptari, ishe a nuk ishe ti asgje nuk do ndryshoj,

Ti dhe “stafi” keni hyr ne universal me forcat tua? ???? cili staff? Shoferi makines Apo make up artist!? Mos harro se as nuk te njifnin dhe u desht te bisedoja 30 min me to per ty dhe Qe vendosem te japim 1 shans, dhe gjith kjo bisede esht inxhizuar per prova.

Shko thirr gazetaret prap dhe jep intervist te sakte, pa rrena, se ske arsyje ????. Deri atehere Je jasht grupit OTR ????? #OTR2THEFULLEST”, thuhet në postimin e Noizyt.