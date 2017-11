Pse Rama do ta heqë kreun e KQZ? Basha: Ai është gati të zhvishet lakuriq, por…

Kryedemokrati Lulzim Basha ka leshuar akuza ndaj kryeministrit Edi Rama se po ben gjithcka per te shmangur pergjigjet e nje sere pyetjeve per te cilat ai duhet te pergjigjet, por nuk do t’ja dale.

Pyetjes se medias lidhur me kerkesen e PS per shkarkimin e kreut te KQZ, Zguri dhe per akuzat e shumices per kryebashkiakun demokrat Kapllanaj, Basha iu pergjigj keshtu:

ama është gati të zhvishet lakuriq, pse e mbrojti Tahirin, pse nuk flet asnjë fjalë për paratë e drogës dhe patentat e lundrimit të Tahirit, ka dy javë që hesht, ai po bën gjithçka për tiu shmangur këtyre pyetjeve, dhe përgjigja është në këtë kontekst, po bën dhe do bëjë gjithçka por nuk do t’ja dalë