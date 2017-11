Buxheti 2018, Basha: Po pastrohen paratë e krimit dhe drogës, FBI te hetoje

Pas mbledhjes së grupit parlamentar të PD-së, kreu Lulzim basha ka mbajtur një deklaratë për mediat. Duke folur para gazetarëve Basha u shpreh se projekti 1 miliardësh i qeverisë për buxhetin e 2018 është thjeshtë pastrim i parave të krimit dhe drogës.

‘Është krijuar 3-këndëshi, shtet kriminal-karteli i drogës-ekonomia kriminale. Oligarkët po pastrojnë paratë dhe trafikantë që blejnë bizneset’, tha Basha.

“Nuk është më kultivimi i kanabisit veprimtaria kryesore. Fusha e parë është trafiku i heroinë dhe kokainë dhe e dyta kafshimi i ekonomisë shqiptare, dmth krimi po zhvendoset në ndërtim, në Bankat e Shqipërisë. Pra nga malet e fushët po zhvendoset në sheshet e Shqipërisë dhe të famshmin projekt 1 miliard euro të Edi Ramës. Një biznes që fërgon peshq nga peshkatari i zonës, nëse kalon xhiron 2 milionë lekë, duhet të paguajë peshq. Kurse baronët e drogës si Balili nuk do paguajnë tatim fitimi. Tek ai biznesi i vogël që fërgon peshkun, pra do paguash 20% TVSH, Kurse të hash aragostën apo ngjalën tek Santa Quaranta s’ka taksa”, tha kreu demokrat..

Me tej, Basha theksoi se “Ja çfarë po bën, pasi e mbushi Shqipërinë me drogë, pasi e zhyti në kolap financiar, pasi fukarenjtë e shesin drogën sot më lirë se çaji.

Gjithçka tregon se ky do të jetë buxhet i rrënimit të shqiptarëve. Bëni një kërkim modest dhe do kuptoni se në gjithë botën për pastrim parash janë ndërtimet. Projekti 1 miliard euro i koncesioneve nuk është vetëm pastrim parash në ekonominë private por edhe publike, se aty do pastrohen paratë pa tender pa konkurrencë do tu jepen disa kompanive që do të pastrojnë paratë e drogës

Mbani shënim: Buxhetin e shkollave të Tiranës mund të ndërtosh 30 shkolla pse do të ndërtohen 14? Pse se me këtë projekt shqiptarët do të paguajnë dyfish çmimin e rrugës, qiranë e borxhit, do të zhyten në mjerin, banorët e drogës oligarkët e Ramës do ti nxjerrin partë nga skutat ku i kanë futur dhe do ti qarkullojnë lirisht

Në këtë kuptim për ta përmbledhur projektbuxheti 2018 duhet të administratoret nga Prokuroria nga FBI nga DEA, prokuroritë e Italisë, Gjermanisë si skemë për pastrimin e parave të drogës

Ta mendojnë mirë ata që e kanë menduar këtë skemë se nuk do të lejohet

Vota jonë do të jetë kundër dhe do ti rrëzojmë Tahirin dhe ata që janë pas Tahirit me shpejtësi”.