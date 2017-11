Vettingu nis në Gjykatën e Krimeve të Rënda, ja gjyqtarët që do të përballen me hetimet

Komisioni i Pavaruar i Kualifikimit (Vettingu) ka hedhur këtë të hënë shortin për përzgjedhjen e dosjeve të gjyqtarëve pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda.

Me përfundimin e shortit, në shqyrtim do të merren 10 dosje të dy prej gjyqtarëve të Krimeve të Rënda në Tiranë. Në sitën e vetttingut në këtë institucion do të kalojnë gjyqtarët Nertina Kosova dhe Dritan Hallunaj.

Kjo është lëvizja e 4-tërt e përfaqësuesve të vettingut. Deri më tani kanë nisur shqyrtimet për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese, asaj të Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme.