Një grabitje si në filma, e organizuar deri në detaje ajo e 9 shkurtit 2017 kur pranë një Universiteti privat, rrugës duke shkuar për në aeroportin e Rinasit persona të armatosur i kanë dalë para dy makinave të modifikuara si të blinduara duke marrë 8 thasë me valutë.

Sipas prokurorisë në bazë të përllogaritjes së punonjësve të Bankës, shuma që është ngarkuar atë ditë në mjetet e shoqërimit dhe që rezulton e padorëzuar për shkak të vjedhjes, arrin në rreth 3.2 milionë dollarë.

Ora News ndërton skemën cfarë ka ndodhur duke u mbështetur në deklarimet e policisë të po asaj dite kur ndodhi grabitja dhe të prokurorisë të bëra publike sot

Numri i autorëve të përfshirë në vjedhje është 6-7 persona sipas prokurorise dhe janë angazhuar me 3 makina.

Rreth orës 12:00, dy automjete të blinduara të Sh.P.S.F “J….”security janë nisur në Banka “xxxxx”, së bashku me punonjësit e sipërcituar, për në drejtim të aeroportit të Rinasit.

Rreth orës 12.36, një prej personave përgjegjës të SHPFS ka njoftuar Drejtorinë e Policisë për lëvizjen e vlerave monetare nga qendra e Tiranës, në drejtim të Rinasit.

Ndërkohë, makinat e blinduara, pasi kanë dalë nga qyteti, janë futur në rrugën e Rinasit.

Ne oren 13 :10 (Sipas deklaratess e policise te publikuar me 9 shkurt 2017 ) njofton patrulla e policise se mjetet e blinduara te Shoqerise Private sigurise fizike kane kaluar ne drejtim te Rinasit .

Në rrugën pranë universitetit “E…”, në mes të makinave të blinduara, është futur një mjet fuoristradë, e cila fillimisht i ka bllokuar rrugën makinës shoqëruese dhe më pas ka dalë pas saj.

Në këtë moment, nga një rrugë dytësore, ka dalë një tjetër mjet tip fuoristradë që ka goditur makinën e blinduar, duke e ndaluar atë.

Nga kjo makinë kanë dalë disa persona të maskuar dhe të armatosur, duke qëlluar në drejtim të makinës së blinduar.

Ne oren 13:24 (Sipas deklarates se policise te publikuar me 9 shkurt 2017 ) ka ardhur telefonatë te numri i emergjencave 112, se në afërsi të Universitetit “E…”, ka të shtëna me armë . Me marrjen e njoftimit patrulla e policise eshte nisur në drejtim te vendit ku eshte marre telefonata

Rroba me nenshkrimin “Policia” – Një prej personave nën hetim deklaron se ka parë që autorët mbanin rroba me nënshkrimin “Policia”. Ndërsa personat e tjerë nën hetim deklarojnë se kanë parë që autorët ishin të veshur me rroba të errëta, kryesisht nga ato që veshin forcat speciale, por kanë deklaruar se nuk kishin fiksuar nëse në vjeshjet e tyre kishte shënime.

Grabitesit dhe me çekiç (Varre) – Ndërkohë, në të njëjtën kohë me përplasjen e mjetit të parë, është sulmuar edhe makinë e shoqërimit nga dy autorë të tjerë.

Nga fuoristrada që ka përplasur makinën e blinduar (të parën në rresht), kanë dalë edhe dy persona, të cilët mbanin në duar çekiç (varre), dhe kanë qëlluar xhamin e parë të makinës. Pasi nuk është thyer xhami i parë i makinës, autori ka goditur xhamin e derës së shoferit, duke e thyer atë dhe kanë detyruar të zbresin në tokë dy punonjësit e SHPSF.

Njeri prej punonjesve te SHPSF-se qelloi ne drejtim te grabitesve- Para se të zbrisnin nga automjeti, sipas deklarimeve, një prej punonjësve të SHPSF ka qëlluar 3-4 herë në drejtim të personit që theu xhamin. Po sipas deklarimeve, personi me vare në dorë është larguar dhe aty është afruar një tjetër prej autorëve, i armatosur, i cili ka futur armën brenda kabinës së mjetit nëpërmjet xhamit të thyer, duke i kërcënuar punonjësit e SHPSF-së, të cilët janë detyruar të dalin jashtë.

Grabitja e 8 thaseve me para – Autorët kanë filluar që të kërkojnë çelësat e kasafortës nën kërcënimin e armëve. Në të njëjtën kohë, dy autorët e tjerë kanë arritur të neautralizojnë tre punonjësit e SHPSF që ndosheshin në makinën shoqëruese. Pasi autorët nuk arritur të gjejnë çelësin e kasafortës, ata, më anë të një guri fresibël, i cili ndodhej në makinën e tyre, kanë thyer kasafortën, dukë marrë që aty 8 (tetë) thasë me vlera monetare dhe janë larguar në drejtim të urës së Sharkës, në zonën e Vorës.

Largimi me nje makine te trete- Në zonën e Vorës kanë braktisur makinat dhe i kanë vënë flakën, konkretisht një automjeti tip Jeep Gran Sheroke dhe një makinë tip Chevrolet. Më tej, autorët janë larguar në drejtim të paditur më një makinë të tretë.

Ne oren 13 :29 (Sipas deklarates se policise te publikuar me 9 shkurt 2017 ) shkon shefi i Komisariatit Vore ne vendin e njoftuar lidhur me ngjarjen.

Ne orën 13 :34 ka ardhur një tjetër telefonatë , nga punonjësi i firmës private i cili ka kërkuar ndihmë policore.

Ne oren 13 :35 patrulla e policise mberrin ne vendngjarje dhe ka marre kontakt me drejtuesin e mjetit te shoqerise fizike. Ata i kane spjeguar oficerit te patrulles pergjithshme lidhur me ngjarjen.

Personat nën hetim nuk kanë komunikuar në radio as me sallën dhe as me makinën shoqëruesenë momentin e sulmit, pasi sulmi i autorëve ka qenë i shpejtë dhe nuk u ka lënë kohë që të komunikonin në radio.

Në përmbledhje të të dhënave të deritanishme, ka dyshime se numri i autorëve të përfshirë në vjedhje është 6-7 persona. Këta persona janë organizuar në tre automjete; dy prej tyre janë përdorur për të goditur mjetet e shoqërimit të parave, ndërsa në një makinë e tretë janë vendosur thasët me para që janë vjedhur nën kërcënimin e armëve.

Në bazë të përllogaritjes së punonjësve të Bankës, shuma që është ngarkuar atë ditë në mjetet e shoqërimit dhe që rezulton e padorëzuar për shkak të vjedhjes, arrin në rreth 3.2 milionë dollarë. /oranews/