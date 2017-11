PD reagon për takimin në Kretë, deputeti: Ditmiri hodhi ca valle, Kotzias mori atë që deshi

Tirana dhe Athina përfunduan pas 3 ditësh dialog në Kretë, tryezën tepër të rëndësishme mes dy vendeve në lidhje me temat më të nxehta, paktin detar, ligjin e luftës dhe çështjen Çame.

Por sipas Partisë Demokratike, tryeza mes dy ministrave të Jashtëm Bushati e Kotzias, në fakt nuk prodhoi asgjë të re, ose të paktën diçka në të mirë të Shqipërisë.

I pari që ka reaguar në lidhje me këtë tryezë ka qenë deputeti Tritan Shehu. Një referim nga Remarku i famshëm është mëse i mjaftueshëm për deputetin e PD-së që të përshkruajë bisedimet 3 ditore mes Greqisë e Shqipërisë… “asgjë e re nga Kreta” shkruan Shehu në linjë me titullin e shkrimtarit që fliste për “asgjë të re nga perëndimi”.

Sipas ish ministrit demokrat, pala shqiptare me në krye Ditmir Bushatin nuk ka arritur të kryejë misionin e zgjidhjes së problematikave. Shehu shkruan se përveç disa valleve që ka kërcyer kryediplomati shqiptar me grekët dhe disa drekave e darkave, Bushati nuk ka mundur të krijojë apo përftojë diçka subastanciale në takimin me homologun Kotzias.

Statusi i plotë

« ASGJE TE RE » NGA KRETA!!

Titulli i Remarque « Asgje te re nga Fronti i Perendimit », i pershtatet « Takimit te Kretes ».

Mbas reth 48 ore biseda te paraprira nga trumbeta propagandistike, midis Zz. Kotzias e Bushati, mbas disa kengeve, valleve e darkave aty, Ministria e Jashteme e Shqiperise nuk ka bere asnje njoftim substancial zyrtar per ecurine.

I vetmi burim zyrtar informacioni eshte njoftimi i pare i Ministrise se Jashteme te Greqise, i cili edhe “midis rreshtave” nuk trasmeton asnje mesazh konkret.

NGA DIKASTERI YNE, HESHTJE PER ELEMENTET E PRITUR!

Mendoj se takimet jane gjithmone pozitive, por ashtu sic e kam thene edhe ne Komisionin e Jashtem nuk kisha ndonje pritshmeri konkrete kete here.

Kjo sepse problemet e agravuara prej vitesh nga politikat Rajonale aventureske te Rilindjes, nuk mund te cbeheshin ne 48 ore, pavaresisht edhe muzikes!!

CESHTJET ME GREQINE DUHET E MUND TE ZGJIDHEN DUKE U PERBALLUAR ME SERIOZITET, RINOVUAR TRAKTATIN E MIQESISE SE 1996, QE I HAP RRUGE KESAJ:

Per levizjen e lire duhet te punohet menjehere per tejkalimin e ceshtjes se toponimeve.

Per pronat duhet te aktivizohet komisioni i parashikuar ne Traktat.

Per ceshtjen e “Ligjit te Luftes” dhe kufijve tokesore duhet mbeshtetur perseri ne ate Traktat.

Per Mareveshjen Detare duhet punuar mbi modelin e perpareshem te saj.

NDRYSHE DUKE ECUR ME “HAPA TE SHKURTERA”, SIC DEKLAROI BUSHATI NE KOMISION, DO TE NGELIM GJATE KETU KU JEMI.

Ndersa Ministri Kotzias ne fakt mori ate qe i nevojitej nga ai takim.