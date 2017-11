Kryemadhi: Rama, telekomandë në duart e krimit

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, gjatë një takimi me strukturat e Fierit të LSI-së, deklaroi edhe një herë se shqiptarët po vuajnë çdo ditë e më shumë nga gjendja e keqe që ka kapur vendin.

Sipas saj kryeministri Edi Rama, sot është një vegël në duar e krimit të organizuar dhe bandave. Kryemadhi tha se se ka ardhur momenti që shqiptarët të zgjohen dhe të vënë në vend dinjitetin dhe krenarinë që ua ka marrë Rama dhe e ka shtruar përtokë.

‘Sot jemi në një moment shumë të vështirë për Shqipërinë, prandaj zgjodhëm të jemi në opozitë, për të qenë zemra e shqiptarëve. Atë atdhedashuri dhe atë krenari që shqiptarët kanë dhënë jetën për ta mbrojtur, sot Rama e ka shtrirë në tepsi për ta lënë në dorë të bandave dhe krimit. Para disa muajsh ishim krenarë para miqve ndërkombë2tarë por Shqipërinë. Ju e patë dhe vetë se çfarë publiciteti i bëri papa Françesku Shqipërisë. Edi Rama sot është telekomanda në duart e krimit të organizuar dhe bandave. Ne nuk ndihemi krenarë, prandaj kemi vetëm një rrugë, atë të zgjimit të shqiptarëve për të ndryshuar këtë realitet’, deklaroi Kryemadhi.

Kryemadhi tha se të gjithë duhet të bashkohen në mënyrë që lufta me të keqen që ka sjellë kjo qeverisje e inkriminuar, të dalë e fituar. “Kemi kuptuar që qeveria ka vetëm një qëllim, Rilindjen e Krimit. Sot të gjithë përballemi me një dilemë, nëse do të rrrimë këtu apo do të largohemi.

Më 25 qershor treguam se sa e qëndrueshme është LSI. Misioni ynë është që të gjithë ata djem e vajza të rikthejnë shpresën, pasi e kanë humbur në Shqipëri. Vetëm kështu mund t’i bëjë ballë ky vend kësaj plage të fortë që i ka bërë Edi Rama. U deshën qindra shekuj dhe nuk e lëkundën dot këtë komb, nuk mund të vijë dikush që vesh poture për ta deformuar. Kemi një mision, duhet t’i bëhemi barrikadë të keqes dhe ta luftojmë atë. Do të kemi një betejë shumë të madhe, me varfërinë, një betejë të fortë me papunësinë, me korrupsionin. Të gjithë bashkë mund tja dalim, vetëm nuk mund të luftohet.”-tha Kryemadhi.