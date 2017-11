Vlahutin mbron gazetarët: Paguhen 300 euro në muaj, shkarkohen me një sms

Në ditët ndërkombëtare të medias që po zhvillohen në Tiranë, ambasadorja e BE-së, Romana Vlahutin doli në krah të gazetarëve. Duke folur në konferencën ‘Ditët mediatike të Ballkanit perëndimor’ Vlahutin tha se janë të keqpaguar dhe në shumë raste situata arrin deri aty sa shkarkohen vetëm me një sms.

“Është shumë e vështirë të jesh gazetar me 300 euro në muaj dhe që mund të pushohesh me një mesazh. Por duhet të kemi parasysh që jo çdo njeri që flet është një gazetar dhe jo çdo hapësirë është një media. Duhet të ndahet kjo gjë. Duhet patjetër një mbështetje financiare.

Janë tregje shumë të vogla që nuk mund të vetërregullohen, dhe është e rëndësishme që ne si BE duhet të investojmë. Kjo do të nxiste konkurrencën e ndershme dhe do të edukonte brezat e ardhshëm”, tha Vlahutin.