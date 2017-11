Basha zbulon emrat e “peshkaqenëve” që mbron Rama

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, u shpreh se Projekti 1 Miliard është një projekt kriminal që do shkrijë në një, krimin, biznesin dhe politikën.

“Projekti 1 miliardë është rruga e konsolidimit të konsorciumit politiko-kriminal i cili ka për synim: të sundojë Shqipërinë për dekada. Forma më e rrezikshme e krimit nuk është një grup kriminelësh me armë në dorë që grabisin me forcë apo transportojnë drogën, por kur bëhen bashkë krimineli, qeveritari dhe bankieri dhe bien në ujdi për të plaçkitur dhe kontrolluar një vend të tërë. Kjo është faza ku ka hyrë krimi në Shqipëri.

Kanabizimi i vendit ka qenë një projekt i qëllimshëm anti-kombëtar i Edi Ramës. Në këtë projekt ai derdhi gjithë urrejtjen dhe mllefin që ka ndaj shqiptarëve. Kriminelët me pushtet dhe droga ishte hakmarrja ndaj të gjithëve e një njeriu të dështuar, për të cilën ai fajëson këdo, familjen, shoqërinë, atdheun, por kurrë veten e tij. Prandaj, të lesh fatet e vendit në duart e Edi Ramës do të thotë të lesh Shqipërinë në dorë të krimit dhe të shkatërrimit.

Edi Rama nuk duhet lejuar as të mashtrojë më popullin dhe as t’i shpëtojë më drejtësisë, siç po përpiqet të bëjë. Edi Rama do që të krijojë prokurorinë e tij private. Nën drejtimin politik të Fatmir Xhafës, kjo do të ishte një mburojë për të dhe shpurën e tij dhe një mashë për të kërcënuar shantazhuar dhe persekutuar këdo që bëhet pengesë për të dhe kupolën e tij, u shpreh Basha ne Kuvend.

Sipas tij, Qe policët e ndershem të bëjnë punën e tyre, duhet që qeverisja të çlirohet nga politikanët që i shërbejnë krimit. “Njerëz si Saimir Tahiri e kanë vendin në burg dhe jo në krye të Ministrisë së Brendshme. Këta njerëz duhet të kenë në duar prangat e drejtësisë dhe jo çelësat e pushtetit. Cdo trajtim i problemit të krimit të organizuar në Shqipëri thjesht si problem teknik nuk e ndihmon Shqipërinë. Çdo strategji teknike për luftën kundër krimit do të jetë dështim i sigurt. Krimi në Shqipëri është problem politik dhe zgjidhja e tij mund të fillojë vetëm nga politika. Largimi i krimit nga pushteti do të fillojë vetëm ditën kur Edi Rama të largohet nga zyra e kryeministrit. Nëse ikën ai, pas tij do ikin të gjithë me radhë, të gjithë politikanët e lidhur me krimin dhe e gjithë shpura e tyre kriminale”, tha Basha.

Basha citon Borsellinon: Siç këshillonte gjyqtari hero i luftës kundër mafias, Paolo Borsellinon:

“Flisni për krimin. Flisni në radio, flisni në televizion, flisni në gazeta. Flisni kudo, por flisni. Flisni kundër tyre që heshtën. Flisni kundër atyre që u përpoqën të mbyllin gojët e ndershme. Flisni kundër atyre që u bënë vegla për mbrojtjen e drogës.” E vërteta është e thjeshtë: në Shqipëri nuk do ketë as stabilitet, as rend, as drejtësi, as liri, as demokraci, as përparim me Edi Ramën në krye të qeverisë. E vërteta tjetër e madhe është se e vetmja arsye pse Saimir Tahiri është i lirë dhe Edi Rama është ende në pushtet është se ne si shoqëri nuk kemi reaguar. Kur ne të bëhemi të gjithë bashkë, mijëra shqiptarë të bashkuar përballë Edi Ramës, përtej ngjyrimeve politike, përtej paragjykimeve, atë cast pushteti i Edi Ramës merr fund. Dhe bashkë me të edhe pushteti i krimit. Kjo ditë do të vijë. Shpejt” theksoi me tej kreu demokrat.

Basha përmendi edhe emrat e njerëzve me pushtet, të cilët i quajti peshkaqenët e mëdhenj që i mbron kryeministri.

“Qazim Sejdini, Vangjush Dako, Elvis Rroshi janë ata që gjysmën e ditës e kalojnë me bankierë dhe gjysmën tjetër me kriminelë. Askush nuk i sheh. Skafistit me patentë Saimir Tahiri e ka vendin në burg, Sejdinin dhe dyshen Dako- Çela askush nuk e sheh. Synimi është që të mbrohen këta janë të paprekshmit, peshkaqenët, se ndryshe shkon steka lart tek shefi i madh në Tiranë”,- tha Basha.