Hahn: Jemi të kënaqur, por hapja e negociatave kalon nga Vettigu

Komisioneri e Bashkimit Evropian për Politikën e Fqinjësisë dhe Negociatat e Anëtarësimit, Johannes Hahn, gjatë një konferencë për mediat, bashkë me kryeministri Edi Rama, është shprehur se Shqipëri është në rrugë të mbarë.

Ai ka deklaruar se Shqipëri meriton hapjen e negociatave me BE.

Po ashtu, Hahn, ka kërkuar që të gjithë palët në Shqipëri, duke përfshirë opozitën, media dhe shoqërinë civili të jenë të bashkuar lidhur me angazhimin e vendit tonë për tu anëtarësuar në BE.

“Ne bazohemi tek faktet, dhe jo në thashetheme dhe jo në aludime. Është mirë se shikojmë se cili është realiteti. Unë përpiqemi të bëjë këtë, kryeministri po ashtu, por duhet bëjmë më shumë për këtë. Po, kemi diçka për të treguar, prsh sa i përket luftës kundër trafikimit të drogës, apo uljes të numrit të azilkërkuesve.

Është e rëndësishme që ne të merremi me to, dhe kjo na bashkon. Duke u bazuar tek fjalimi i presidenti Juncker, ne do të ndjekim një strategji për Ballkanin perëndimor dhe do nxjerrim një raport në shkurt.

Kjo tregon qartë angazhimin e BE për anëtarësimet e ardhshme, për vendet e Ballkanit perëndimor. Objektivi i ynë, ka të bëjë me atë që njihet si procesi i Vettingut, dhe unë pres që rezultatet e para t’i shikoj në fillim të vitit.

Po ashtu, këtu kemi të bëjmë me ato që njihen si 5 prioritet, dhe të gjithë këto janë në rrugën e duhur. Në vlerësimin tonë, Shqipëria është në rrugëtimin e duhur. Aspirata evropiane duhet të jetë një objekt kombëtar dhe duhet të mbështet nga të gjithë.”, -tha ai.