Blushi: Edi Rama si spikerat e komunizmit qe flisnin kinezce

Deputeti Ben Blushi ka reaguar ndaj Kryeministrit Edi Rama ne lidhje me deklaratat e tij per vjedhjen e parave te bankave. Blushi ka ironizuar Ramen, ndersa e krahason me spikerat e komunizmit qe cdo te diele flisnin kinezce ne Radio Tirana.

Komenti i Ben Blushit ne Facebook

I paafti thotë se fajin për vjedhjen e bankave e kanë bankat, fajin për ilacet e skaduara e kanë të sëmurët, fajin për cilësinë e dobët të shkollave e kanë prindërit, fajin për korrupsionin e notave e kanë nxënësit, fajin për hashashin e kanë duhanxhinjtë, fajin për përmbytjet e kanë fshatarët, fajin për koncesionet e kanë bizneset, fajin për mjerimin e kanë të mjerët, fajin për zgjedhjet e kanë të tjerët,fajin për zgjedhjet në Amerikë e kanë meksikanët, fajin për trenin e kanë kosovarët, fajin për koalicionin e kanë grekët, fajin për integrimin e kanë gjermanët,fajin që durojnë e kanë shqiptarët. Duket si spikerat e komunizmit që cdo të djelë flisnin kinezce në Radio Tirana duke bindur popullin kinez se Shqipëria ishte kërthiza e fildishtë e botës kurse Kina vetëm barku i saj i boshatisur!