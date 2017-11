Tifozët nuk u besojnë fjalëve të Ronaldos për Pichichi

Cristiano Ronaldo është duke kaluar nëpër një krizë në këtë fillim sezon në La Liga, pasi ka shënuar vetëm një gol në tetë ndeshje dhe ai nga penalltia

Por, portugezi beson se deri në fund të sezonit ai do të jetë golashënuesi më i mirë në ligë, përkundër faktit se ka 11 gola më pak se Lionel Messi pas 11 xhirove, shkruan El Transistor.

Këto fjalë të portugezit nuk po i besojnë tifozët në Spanjë, të cilët mendojnë se kjo nuk do të jetë e mundshme.

Në një sondazh të së përditshmes spanjolle, MARCA me pyetjen nëse Ronaldo do të jetë golashënuesi më i mirë, 74 për qind mendojnë se kjo nuk do të ndodh, ndërsa 26 prej tyre thonë po.

Mbetet të shihet nëse Ronaldo do të arrij të përmbush premtimin e tij.