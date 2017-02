Harasani ironizon Edi Ramen: Ne asnje vend te Europes, nuk ka polici te lidhur me hashashin

Andis Harasani, ish-deputet i Partise Socialiste, ka ironizuar deklaratat e Kryeministrit Edi Rama ne lidhje me vjedhjen e parave te bankave. Harasani shprehet se ne asnje vend te Europes nuk ka polici te lidhur me hashashin si ne Shqiperi. “Ne asnje vend te Europes nuk ka polici qe akuzohet si e lidhur me drogen nga ministra te qeverise. Dhe ne asnje vend te botes nuk ka polici qe gjen kufomen me dy plumba pas koke dhe e quan vetevrasje”, shkruan Harasani ne rrjetet sociale.

Komenti i Andis Harasani

