Komisioni kthehet në arenë boksi, deputetët e PS i hakërrehen Salianjit: Ti do rrahur!

Komisioni i Sigurisë është përfshirë në debate të ashpra ditën e sotme, teksa po diskutohej buxheti i ministrisë së Mbrojtjes.

E ftuar në këtë komision, ka qenë vetë Ministrja Olta Xhaçka, e cila është pyetur nga deputetit i PD-së Ervin Salianji, për radarët dhe magazinat e ushtrisë.

Kjo pyetje ka nxitur reagimin e ashpër të dy deputetëve të PS-së, Paulin Sterkaj dhe Pjerin Ndreut, ku i janë drejtuar Salianjit: “ti do rrahur”.

Debati

Salianji pyet Xhaçkën: A ju duhet me shume buxhet për te kontrolluar ish repartet ushtarake qe perdoren per magazinim droge? A ju duhet me shume buxhet per te vendosur ne funksion radaret….

Sterkaj: Je bilbil mali. Se vetëm për të folur ke ardhur.

Ndreu (pa mikrofon): Mos i provoke të gjithë se do hash dajak. Ti do rrahur.

Sterkaj-Salianjit: Unë bëj mundje, boks edhe karate. Mos më bëj mua presion.

Pjerin Ndreu: Rri more urtë se je bërë provokator i keq, rri more urtë nuk e shikon çfarë është bërë në të kaluarën.

Salianji: Nuk pyes dhe skam frike nga asnje bandit me ose pa pushtet.