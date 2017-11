E kërcënuan në Kuvend, reagon deputeti i PD-së

Pas debateve të ashpra të bëra sot në komisionin Sigurisë parlamentar, deputeti Ervin Salianji kërcënimet e bëra nga deputeti i PS-së, Pjerin Ndreu i ka bërë edhe një herë publike për mediat.

Salianji tha se deputeti i mazhorancës e kërcënoi për ta frikësuar në mënyrë që ai të mos thoshte të vërtetat. Duke e konsideruar një ngjarje të rëndë të parlamentarizmit, Salianji theksoi se mazhoranca po përpiqet t’i mbyllë gojën opozitës.

“Një nga deputetët e mazhorancës, tentoi sot të më kërcënonte duke më frikësuar për të mos thënë të vërtetat. Sot ishte një fakt tjetër i provuar i asaj që ne kemi thënë, që Rama fle dhe zgjohet me krimin, që Rama i ka futuar banditët në institucione dhe me banditët kërkon të mbajë pushtetin. Nuk kam patur frikë nga punëdhënësit e tyre kur kam hyrë në parcelat e kanabisit. Është një ngjarje e rëndë për parlamentarizmin që një deputet me precedent kërkon t’i mbyllë gojën opozitës”, tha Salianji.

Më herët, Komisioni i Sigurisë është përfshirë nga debate mes mazhorancës dhe opozitës, ndërkohë që prezantohej buxheti i ministrisë së Mbrojtjes.

Flamur Noka: NATO kontrollon hapësirën ajrore mbi 3 mijë metër, deri në 3 mijë metër lartësi e kontrollojmë ne, qeveria shqiptare dhe ajo QNOD e famshme e jotja. Të sugjeroj të marrësh një patentë ty, bashkë me dy gjeneralët, dilni patrulloni në det dhe do shifni se ai që ka patentë e ka bërë adriatikun ashtu sic thotë antimafia italiane autostradë e drogës. Më vjen shumë keq që ushtria e vendit tonë i ka shndërruar edhe aeroportet në 4 vjet që shkuan në aeroporte të drogës. Qeveria zgjidhi rolin e strucit, të futë kokën në rerë dhe të thotë unë nuk shoh gjë dhe sdi gjë, ndërkohë që në pëegjimet e antimafies italiane rezulton zonja ministre që banditët dhe trafikantët thonë që kemi njerëzit tonë në QNOD dhe radarët nuk kanë funksionuar asnjëherë dhe askush nuk ka marrë asnjë masë. Sot ajo kupolë e shtabit të përgjithshëm është po ajo kupolë, ndërkohë drejtorin e QNOD që i la radarët në gjendje të mjerueshme sot emërohet prefekt. Nga ushtria e NATO-s në 4 vjet ushtria është shnderruar në ushtri hashashi.

Paulin Sterkaj: Flamur, kjo historia e trafikantëve shqiptarë nuk ka të majtë e të djathtë, janë veç trafikanta dhe janë grupe kriminale që kanë funksionuar 20 vjet e këtej. Ju keni informacione shumë të fuqishme edhe për të kaluarën por nuk doni ti hidhni në treg, se ky ka ndodhur edhe më parë por kështu është kjo punë. Shteti e ka komanduar edhe më parë.