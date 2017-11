Rama miraton super-agjensinë me 1 drejtor dhe 15 anëtarë bordi: ja nga financohet dhe për çfarë do të shërbejë…

Qeveria miratoi vendimin për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjensisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, e cila do të varet nga Kryeministri. Vendimi për krijimin e këtij institucioni vjen pasi prej muajit gusht Rama përmes postimeve në rrjetet sociale ka ftuar qytetarët të aplikojnë për vendet e punës në këtë agjensi, e cila do të financohet nga buxheti i shtetit. Ajo që bie në sy është fakti se veç drejtorit, agjensia ka një bord me 15 anëtarë, duke u bërë në këtë mënyrë një super-institucion, i përafërt ndoshta me një ministri.

Sipas vendimit, kjo agjensi ka si mision ofrimin direkt të shërbimeve publike, për të garantuar bashkëqeverisje e gjithëpërfshirje në politikëbërje dhe vendimmarrje, nëpërmjet ndërveprimit në platformën elektronike “Me ty, për Shqipërinë që duam” të qytetarëve, organizatave jofitimprurëse e sipërmarrjes private me administratën shtetërore dhe institucionet qeverisëse, si dhe mbështetjen e projekteve e të programeve për një shoqëri të hapur dhe për institucione më pranë qytetarëve, shoqërisë civile, rinisë dhe aktorëve të tjerë, në fusha të ndryshme si inovacioni, krijimtaria, transparenca, arsimi, rinia, shkenca, arti, kultura, grupet vulnerabël.

. Agjencia, për të realizuar misionin e përcaktuar në pikën 2, të këtij vendimi, kryen funksione administrative dhe detyrat e mëposhtme:

a) Siguron përgjegjshmërinë e institucioneve të administratës publike gjatë ndërveprimit me qytetarët, në platformën elektronike “Me ty, për Shqipërinë që duam”, duke garantuar që në bashkëpunim me ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë, për të gjitha mesazhet, nismat, ankesat apo kërkesat e dërguara, qytetarët të marrin një trajtim e përgjigje në cilësinë dhe kohën e duhur;

b) Trajton, në bashkëpunim me ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë, nismat me interes publik, të ardhura nga qytetarët, apo iniciativa të tilla nga organizatat jofitimprurëse dhe/ose sipërmarrja, të cilat kërkojnë mbështetje;

c) Trajton, në bashkëpunim me ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë, propozimet dhe idetë për projekte e reforma të qeverisë;

ç) Trajton dhe organizon kërkesat për interpelancë drejtuar Kryeministrit, Zëvendëskryeministrit, ministrave specifikë apo një grupi prej tyre;

d) Trajton dhe analizon vlerësimet e qytetarëve për cilësinë e shërbimit të ofruar nga administrata publike;

dh) Trajton e koordinon, në bashkëpunim me ministritë dhe institucionet e varësisë, iniciativat e qytetarëve në fushën e arsimit, lidhur me projekte në dobi të shkollave publike;

e) Trajton e koordinon, në bashkëpunim me ministritë dhe institucionet e varësisë, denoncimet për sjelljet abuzive apo korruptive, të ardhura nga qytetarët dhe sipërmarrja;

ë) Bashkëpunon me ministritë e linjës, institucionet e varësisë, shoqërinë civile, institucionet ndërkombëtare, në mbështetjen dhe promovimin e projekteve, aktiviteteve, nismave, bashkëpunimeve për një shoqëri të institucioneve të hapura dhe të dialogut të gjerë;

f) Bashkëpunon me ministritë e linjës, institucionet e varësisë, shoqërinë civile, institucionet ndërkombëtare të shkencës, arsimit, artit, kulturës, në mbështetje dhe për promovimin e një imazhi të ri për vendin tonë e rajonin, si simbole të bashkëjetesës paqësore dhe udhërrëfyes në ndërtimin e saj;

g) Zbaton e kontribuon në strategjitë dhe politikat e qeverisë në mbështetje të studiuesve, artistëve, rinisë, qendrave të ekselencës, të hulumtimit dhe komunikimit;

gj) Zbaton strategjitë qeveritare për krijimin e mjeteve dhe kontribuon për mbështetjen e nismave inovative të dialogut, bashkëpunimit e të bashkëjetesës në rajonin tonë;

h) Zhvillon bashkëpunime dypalëshe dhe shumëpalëshe me sektorin publik e privat, vendas dhe të huaj, në shërbim të misionit të përcaktuar në pikën 2, të këtij vendimi;

i) Kontribuon në krijimin e kushteve për bashkëpunimin e intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet politikëbërësve dhe akademikëve, ekspertëve të shquar ndërkombëtarë, personaliteteve në fusha të ndryshme;

j) Kontribuon në zhvillimin e politikave, të legjislacionit, strategjive për inovacionin, krijimtarinë, transparencën, arsimin, rininë, shkencën, artin, kulturën, grupet vulnerable, për institucione më pranë qytetarëve dhe shoqërisë civile;

k) Propozon e inicion nisma dhe menaxhon qendra në përmbushje të misionit të përcaktuar në pikën 2, të këtij vendimi, brenda dhe jashtë vendit, mbështetur në legjislacionin shqiptar ose në bazë të marrëveshjeve dy-a shumëpalëshe;

l) Realizon dhe financon projekte inovative të studentëve, studiuesve, artistëve, kuratorëve, gazetarëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile, për sigurimin e mjeteve e të mundësive për ndikimin e politikave publike dhe krijimin e një dialogu të gjerë, që siguron institucione të hapura, transparente e më pranë qytetarëve.

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje është institucion buxhetor dhe financohet nga:

a) buxheti i shtetit;

b) burime të tjera të ligjshme.

Organet e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje janë:

a) Drejtori i Përgjithshëm (organ drejtues);

b) Bordi Këshillimor.

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje drejtohet dhe përfaqësohet nga drejtori i Përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e agjencisë. Drejtori i Përgjithshëm emërohet, shkarkohet dhe lirohet nga detyra me urdhër të Kryeministrit.

Bordi Këshillimor është organ kolegjial këshillimor, që drejtohet me rotacion 6-mujor nga anëtarët e tij.

Bordi Këshillimor miratohet me urdhër të Kryeministrit dhe përbëhet nga 15 anëtarë, shqiptarë e të huaj, të njohur për veprimtari në lidhje me misionin dhe fushat e veprimit të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje.

Bordi Këshillimor ka në përbërje të tij:

– anëtarë/drejtues të organizatave shqiptare të shoqërisë civile;

– pjesëtarë të trupit diplomatik, të akredituar në Shqipëri;

– anëtarë/drejtues të dhomave/unioneve të tregtisë shqiptare dhe të huaja;

– ekspertë, akademikë, profesorë të universiteteve prestigjioze, shqiptare dhe të huaja;

– përfaqësues të institucioneve të ngjashme, publike ose private, të vendeve të tjera;

– ekspertë të njohur, të huaj dhe vendas, me kontribut ose potencial për kontribut në misionin e agjencisë.