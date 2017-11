“Luftoni korrupsionin, nëse doni të hyni në BE”, mesazhi i fortë i Romana Vlahutin

Në një konferencë për mediat ambasadorja e Bashkimit Evropian, Romana Vlahutin i ka njohur të gjithë me progres raportin e hartuar nga parlamenti evropian për vendin tonë për vitin 2018.

Ajo e vuri theksin te bashkëpunimi mes palëve për realizimin e reformave në vend, ku rezultatet mbeten për tu parë në të ardhmen.

Ajo e vuri thekin pikërisht te pika kyçe, luftën kundër korrupsionit si një ndër kushtet e integrimit në BE.

“Secili shtet anëtar i BE duhet të trajtohen me kushtet e paracaktuara dhe kriteret që duhen plotësuar në vijimësi. Është një punë që do përkushtim dhe besimin e palëve. Shtetet që aspirojnë të anëtarësohen nga të gjitha sektorët që kanë detyrim të raportojnë në hartimin e raport-progresit për vitin e ardhshëm. Kjo është një punë kolektive ku e rëndësishme është bashkëpunimi mes vendeve dhe këtu janë dy sfida, por me anë të bashkëpunimit rezultatet do jenë të frytshme. Këtu evidentohet progresi i arritur deri tani, por edhe hapat që do ndiqen për anëtarësimin e Shqipërisë. Korrupsioni është një nga objektivat që duhet të luftohet nga Shqipëria për të ecur përpara drejt BE,” tha Vlahutin.

Nder te tjera ajo shtoi: Ne kemi vendosur ti dedikojmë më tepër kohë një dialogu një diskutimi më të hapur. Juve ju është dashur që komentet ti merrni me shkrim për të mos humbur asgjë. Roli juaj është roli i mbikëqyrësve, një rol jashtëzakonisht i madh, për të identifikuar fusha për të bërë ndryshime. Jeni ju ata që keni njohuritë bazë për të kuptuar rritjet e progresit në vend. Mbi këtë bazë delegacioni po jep dhe po mbështet shoqërinë civile për të zgjeruar kapacitetin e tyre.

“Ne duam që të punojmë me ju dhe shpresoj që të mos mungojë gjuha e bashkëpunimit. Duhet gjithashtu që qytetarët e Shqipërisë dhe institucionet të japin kontributin e tyre dhe të shikoj ë rezultatet konkrete. Reformat i duan qytetaret dhe jo ne. Jeni ju ata që jeni në kontakt të drejtpërdrejtë. është ie rëndësishëm roli i shoqërisë civile.”, tha ajo