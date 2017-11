Lu: Ministrja shqiptare në muajin Maj në Pentagon

Ambasadori amerikan Donald Lu, tha sot se departamenti Amerikan i Mbrojtjes në DASH, do të rrisë me 35 milionë lekë buxhetin që do të shërbejë për trajnimin e Forcave Ushtarake shqiptare.

Në një aktivitet ku ishte e pranishme edhe ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka, Lu lajmëroi edhe vizitën e ministres dhe një delegacioni të nivelit të lartë në Departamentin Amerikan të Mbrojtjes, në muajin maj.

“Vitin e ardhshëm rrisim me 35 milion lekë buxhetin për trajnimin e forcave ushtarake shqiptare. Kam kënaqësinë të lajmëroj se në muajin maj do të jetë në një vizitë në Pentagon, ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka dhe një delegacion i nivelit të lartë. Atje do të diskutohet rritja e bashkëpunimit ushtarak mes dy vendeve”, tha Lu. Deklarata e Lu, gjatë një aktiviteti ku u dorëzuan si ndihmë nga SHBA 12 automjete të blinduara për Forcat e Armatosura