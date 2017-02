Protesta e 18 Shkurtit/Basha: Të rinjtë të na bashkohen në Tiranë për zgjedhje të lira

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, zhvilloi një takim me të rinjtë e FRPD-së në selinë blu të degës së Durrësit.

Në takimin me dyer të mbyllura, Basha u foli të rinjve demokratë për një Shqipëri dhe një Durrës të shkatërruar, të varfër dhe të pashpresë.

Ndaj kryedemokrati i ftoi të rinjtë durrsakë t’i bashkohen në protestën e 18 shkurtit në Tiranë.

Basha: Partia Demokratike është e gatshme të marrë peshën për të larguar Durrësin dhe durrsakët nga buza e greminës ku i ka sjellë “Rilindja” e mashtrimeve të 300 mijë vendeve pune, të shëndetësisë falas dhe abuzimeve të velës së betonit 6 milion dollarë, të ajrit që ndotet, të Durrësit që përmbytet, të shëndetësisë që nuk funksionon. Por që të ndodhë kjo, duhet që durrsakët të shprehin vullnetin e tyre të lirë e të pa kërcënuar, e të pa mashtruar. Zgjedhje të lira dhe të ndershme është apeli me të cilin shqiptarët bashkohen në 18 Shkurt.

Basha tha se nuk duhet lejuar qeveria, që përmes bashkëpunimit me kriminelë të manipulojë zgjedhjet e qershorit.

Ai pohoi se pas marrjes së pushtetit, Partia Demokratike ka një program të posaçëm për të rinjtë.

Basha: Rinia durrsake është gati për të garantuar që zëri i atyre që sot nuk dëgjohen, të kumbojë më 18 Shkurt dhe, me 18 Shkurt do kumbojë zëri i shumicës dërrmuese të shqiptarëve që sot nuk dëgjohen për shkak të propagandës dhe mashtrimit qeveritar.

Shqiptarët e braktisur nga qeveria do të marrin fatin e tyre në dorë. Shqiptarët e braktisur nga qeverisja do të diktojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, unë i garantoj ata se do të kenë një qeverisje të qytetarëve një qeveri të qytetarëve, një kryeministër të qytetarëve.

Sëbashku me të rinjtë e FRPD Durrës, Lulzim Basha, përshkoi në këmbë rrugët e qytetit bregdetar ku u takua me qytetarë, të cilëve u bëri thirrje t’i bashkohen protestës së 18 shkurtit në Tiranë.