Reforma në drejtësi/ Meta: S’duhet ta lëmë të zhbëhet

Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta deklaron se standardi i zgjedhjeve të 18 qershorit është i panegiueshme dhe vuri theksin tek reforma zgjedhore, por dhe reforma në drejtësi që të mos zhbëhet me manovra të papranueshme.

Meta kishte dhe një mesazh për Luan Ramën, i cili siç tha ai pati një fjalim të zjarrtë dhe shtoi se LSi është kundër retorikave fajësuese e shfajësuese pasi krijojnë tym e mjegull.

Pjesë nga fjala e Metës në Konventën Zgjedhore të Tiranës

“Standardi për zgjedhjet e qershorit është i panegociueshëm për të ardhmen në BE. Duhet të kujdesemi më shumë për rezultatin që zgjedhjet do të marrin më 18 qershor.

Do i kërkoja dhe kolegut tonë Luan Rama, si përfaqësues i reformës zgjedhore që të përpiqemi të shfrytëzojmë këtë muaj të shtyrë të këtij komisioni të bëjmë çdo gjë për të plotësuar rekomandimet e OSBE/ODIHR

Të përmirësojmë klimën ku shkojmë drejt zgjedhjeve për të rritur besimin e qytetarëve shqiptarë se vota e tyre do të jetë e lirë dhe e barabartë.

LSI nuk është për qëndrime partizane bardh e zi por për qëndrime afatgjata që i shërbejnë vendit. LSI është kundër retorikave fajësuese e shfajësuese pasi krijojnë tym e mjegull. LSI ka qenë me qatë për reformën në drejtësi. Nëse do ishin dëgjuar qëndrimet e LSI reforma do të kishte nisur zbatimin me kohë dhe vendi nuk do të kishte harxhuar aq shumë energji me retorika të padobishme.

Të gjithë ata që me keqardhje do i quaja sharlatanë apo papagallë që përsërsin LSI nuk e do reformën po ti bësh këtyre një vetingun do dali shumë keq dhe asnjëri nuk do ta kalojë përvec ndonjërit.

Situata po shkon drejt përshkallëzimit të një retorike konfliktuale duhet të bëjmë çdo gjë që kjo reformë të ecë përpara me sukses të plotë e transparencë, në mënyrë që askush duke nisur dhe nga kryetari i parlamentit të mos ketë mundësi të zhbëjë konsensusin historik por as të zhbëjë me manovra të papranueshme këtë reformë që duhet të prodhojë drejtësi të barabartë për çdo qytetar