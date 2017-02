Grabitja e parave/Tahiri: Do zbardhim ngjarjen, nuk dorezohemi nga sulmet publike

Dy ditë nga grabitja në Qafë Kashar, Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri deklaron se policia do të zbardhë ngjarjen dhe se nuk dorëzohet por as nga sulmet publike.

” Të jeni të bindur se siç kemi zbardhur ngjarjet e tjera do të zbardhim dhe këtë ngjarje. Policia e shtetit nuk dorëzohet as intimidohet nga sulmet publike. Do të bëjë detyrën siç e ka bërë. Ju e keni parë shumë mirë që detyrën e ka bërë edhe atëherë kur përveç kriminalitetit në rrugë ka pasur edhe banditizëm në parlament, apo akuza publike që e kanë sulmuar në vazhdimësi. Aseti ynë më i çmuar është besimi i qytetarëve. Angazhimi ynë më i madh është forcimi i kapaciteteve njerëzore në polici. Të jeni të bindur policia do ta bëjë detyrën dhe do ta zbardhë këtë ngjarje dhe cdo ngjarje siç ka bërë me ngajrjet e kaluara. Bëni durim rezultatet e hetimit do bëhen me dije në momentin e duhur”.

Deklarata u bë gjatë një akitviteti në ambientet e RENEA-s.

Të enjten e 9 shkurtit persona të armatosur e me maska grabitën paratë e një banke e nivelit të dytë që po i transportonte me makinat e modifkuara si të blinduara drejt Aeroportit Nënë Tereza.