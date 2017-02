Kryemadhi: Ministria e Integrimit përballet çdo ditë me intriga, korrupsionin

Deputetja e LSI-së Monika Kryemadhi shprehu bindjen se LSI do të jetë forcë fituese në zgjedhjet e 18 qershorit.

Kryemadhi kishte dhe një përgjigje për ata që akuzojnë si një parti klienteliste që shkon pas pushtetit.

Pjese nga fjala e mbajtur paraditen e sotme në Konventën Zgjedhore të Tiranës që LSI mbajti në Pallatin e Kongreseve.

Në fakt shumë vetë e kanë harruar . Nëse LSI nuk do të jepte 4 mandatet e saj në 2009 sot shqiptarët do të ishin viktima të trafikut të vizave. Shqiptarët do të ishin më të izoluar.

Kush e ka harruar duhet tia kujtojmë. Mos të harrojmë edhe sot LSI mban një nga postet, ndoshta jo të pushtetshëm, pa polici, pa tendera, siç është ministria e Integrimit.

Është një ministri që në dukje për njerëzit është shumë e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë.

Është një ministri që përballet çdo ditë jo vetëm me intrigat, por dhe me vështirësitë, korrupsionin, pabesitë, indiferencën, paaftësinë herë pas here dhe të administratës tonë e cila cdo ditë të gjithë këtë zullum që e bëjmë dashja pa dashje ne të politikës shqiptare duhet ta mbulojmë, ta pastrojmë apo ta lajmë.

Është një vështirësi shumë e madhe sepse ne duhet të ecim patjetër në rrugën e integrimit europian dhe të ecësh në këtë rrugë duhet të kryesh disa procese që nuk janë në dorë të LSI-së por e të gjithë aktorëve politikë. Duke filluar nga opozita dhe të gjithë partnerët tanë në koalicion.

Unë dua ta përgëzoj për Klajdën për punën e vështirë që bën edhe pse herë pas detyrohet të mbyllë gojën e të mbajë gjërat për brenda, sepse gjërat duhet të ecin në rrugën e duhur dhe që të ecin në rrugën e duhur duhen edhe njerëzit e duhur. Kështu që kjo është LSI.

Është një parti e vogël në dukje, sepse merret me hallet e problemet e vogla të njerëzve të cilat janë të përditshme. Sespe halli i madh është për të shkuar në Hënë, nuk është hall i madh të sigurosh bukën e përditëshme. Quhet hall i vogël sot. Nuk është hall i mdh të shkollosh fëminë, të krijosh një vend pune për të garantuar që të paguash dritat dhe ujin se përndryshe futesh në burg.

Nuk është hall i madh të kesh para për të blerë libra për fëmijët e tu, ilaçet e pridnërve të tu të sëmurë por janë halle të vogla që njerëzit do ti gjejnë e do i zgjidhin tek LSI sepse LSI vërtet është një shtëpi e vogël por ka një derë të madhe e të hapur për këdo.

LSI është parti e shqiptarëve të thjeshtë, sepse shqiptarët janë të thjeshtë.

Duke qenë një popull i thjeshtë kemi nevojë për politikë të thjeshtë dhe jo politika të madhe. Nuk kemi nevojë për ëndrra të parealizueshme. Kemi nevojë për një ëndërr të thjeshtë për të jetuar në Shqipëri