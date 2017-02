Grabitja e thasëve me para/Policia: Kamerat e sigurisë në makina të fikura

Policia e Tiranës në deklaratën e saj në lidhje me grabitjen në Rinas ka deklaruar se kompania private nuk ka dhënë asnjë njoftim në sallën operative të policisë.

“Sqarojmë se nga Salla Operative e shoqërisë përkatëse nuk është dhënë asnjë njoftim mbi ngjarjen e ndodhur ne sallën operative te Drejtorisë Vendore Policisë Tiranës”, sqaron policia në komunikatë.

Një fakt tjetër i paditur deri më tani, është se kamerat e sigurisë së mjeteve kanë qenë të fikura dhe sistemi GPS gjithashtu nuk ka qenë i vendosur në thasët e parave.

“Gjithashtu është konstatuar se kamerat e mjeteve të përshtatura si blind kanë qenë te fikura dhe GPS nuk ka qenë i vendosur në thasët e parave por në një thes i cili u gjet i vendosur poshtë sediljes së shoferit”, thuhet në deklaratën zyrtare të policisë së Tiranës.

Autorët e ngjarjes mbi dy persona- Sipas deklaratës, dy persona të armatosur kanë qëlluar me armë në drejtim të gomave të makinës së parë të kompanisë që po transportonte paratë.

“Në këtë aks rrugor këtyre mjeteve u është ndërprerë rruga nga një automjet tip fuoristradë duke e goditur furgonin e blinduar të shoqërisë private dhe prej tij kanë dalë dy persona të paidentifikuar, të cilët dyshohen të kenë qëlluar me armë gomën e përparme të makinës së parë dhe me anë të një sendi të fortë kanë thyer xhamat e automjetit të blinduar duke zbritur me forcë punonjësit e policisë private dhe duke i shtrirë në tokë”, thuhet më tej.

“Në të njëjtën kohë një tjetër automjet i dyshuar i autorëve kanë sulmuar makinën e shoqëruese të dytë të shoqërisë private duke neutralizuar punonjësit e shoqërisë private të cilët ndodheshin në të”, thuhet më tej.

Policia thotë se autorët kanë përdorur mjet prerës për të hapur derën e prapme të mjetit të përshtatur të kompanisë.

“Sqarojmë se automjetet e shoqërisë fizike të përshtatur si mjet i blinduar janë dëmtuar nga autoret ne pjesën e pasme duke përdorur mjet prerëse të dyshuar motosharrë dhe marrë më pas shumën e parave”, thuhet më tej.

Pasi kanë marrë shumën e konsiderueshme të parave, policia sqaron se autorët janë larguar me automjetin e tyre.

Policia thekson se në vendngjarje janë fiksuar gëzhoja.

Nga shërbimet policore , janë konstatuar/gjetur dy mjete që po digjeshin pranë disa banesave , në vendin e quajtur “Rruga e Hajdutëve” në Fushë Prezë.

Nga verifikimi i kryer dyshohet se këto mjete të jenë të autorëve, të përdorura në vendngjarje./oranews/