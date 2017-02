Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, ka mbërritur në drejtorinë e Policisë së Tiranës, pas grabitjes së ndodhur në aksin rrugor Tiranë-Rinas, ku u grabitën rreth 8 thasë me para të një banke të nivelit të dytë.

Tahiri do të ketë një takim me grupin hetimor për të analizuar rreth ngjarjes së ndodhur. Të pranishëm do të jenë edhe shefat e komisariateve të policisë së kryeqytetit.