Ja sa orë gjumë flenë njerëzit e suksesshëm

Kur të lexoni këtë artikull me siguri do të habiteni. Ose do e keni shumë të vështirë ta besoni. Më poshtë ju prezantojmë se në çfarë ore zgjohen njerëzit më të suksesshëm në planet.

Sipas të thënave të tyre, në intervista të ndryshme, disa nga njerëzit më të fuqishëm në botë e vënë alarmin shumë, por shumë herët.

CEO i kompanisë Xerox, Ursula Burns, zgjohet në 5:15 çdo ditë (dhe dy herë në javë bën stërvitje me trajner personal në 6:00).

Michelle Obama e fillon gjimnastikën e saj në 4:30.

Bashkëthemeluesi i Twitter, Jack Dorsey, zgjohet në 5:30 dhe zakonisht bën meditim ose joga.

CEO e PepsiCo, Indra Nooyi, tregon se nuk mund të zgjohet pas orës 4:00, megjithëse punën në zyrë e fillon në orën 7:00.

Presidenti i Walt Disney Company, Bob Iger, ngrihet nga krevati i tij në orën 4:30 çdo mëngjes.

CEO e Apple, Tim Cook, zgjohet në… 3:45 të mëngjesit (!) dhe gjëja e parë që bën është të kontrollojë e-mail-et e tij.