Foto/Fushata per 18 Qershorin, si po shmaget Erion Veliaj nga strukturat qe drejton Sajmir Tahiri…

Fushata per zgjedhjet e 18 Qershorit vec përballjes mes pozitës dhe opozitës, apo hamendësimeve për përballjen e dy partive të mëdha me një pol të tretë politik, që mund të drejtohet edhe nga LSI, sot në aleancë me PS-në e Edi Ramës, duket se po nxjerr në pah edhe një rivalitet brenda socialistëve.

Kështu në zyrat elektorale të PS-së, të çelura në kuadër të fushatës së zgjedhjeve parlamentare, janë vendosur posterat, në të cilat shfaqen Edi Rama dhe Sajmir Tahiri.

Nuk dihet nëse ky poster do të jetë vetëm për Qarkun e Tiranës, ku strukturat socialiste drejtohen nga ministri i Brendshëm, por duket se në njësinë më të madhe administrative të vendit, PS po shmang nga fushata Kryebashkiakun Erjon Veliaj. Kjo të paktën në zyrat elektorale, ku Veliaj megjithëse konsiderohet si pasardhës i Edi Ramës në postin e kreut socialist, duket se në posterat e zyrave elektorale nuk ka një vend…