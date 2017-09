Rama i përgjigjet Voltana Ademit: qeveria gati të financojë projekte, jo dëshira kalamajsh

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur kryebashkiakes së Shkodrës, Voltana Ademi, në lidhje me 8 projekte që ajo ka propozuar për t´u financuar nga qeveria e re.

Ademi i uroi Ramës suksese në mandatin e dytë qeverisës dhe paralelisht kërkoi që qeveria të marrë seriozisht realizimin e projekteve për qytetin më të madh në veri të vendit.

“Ademi nuk duhet të paraqesë projekte që janë dëshira të saj, por projekte serioze që mund të financohen nga qeveria.

Këtu jemi ende, po punojmë me planet e qeverise se re! Më vjen mirë që Voltana më uroi mirëseardhjen, po do më vinte edhe më mirë po të më prezantonte ndonjë projekt serioz për Shkodrën, se listat me dëshira i bëjnë kalamajtë kur presin Babagjyshin e Vitit te Ri”, tha kryeministri.