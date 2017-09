Patozi ironizon mbledhjet jozyrtare të qeverisë “Rama2”: mbajini mend mirë ministrat, do të kthehen në figurantë

Astrit Patozi, ish-deputeti PD, ka ironizuar mbledhjen jozyrtare të qeverisë “Rama2”, të cilat i krahason me seancat stërvitore para ndeshjes.

Por patozi thotë se është hera e parë kur më shumë jehonë i bëhet këtyre seancave, se sa vetë ndeshjes.

Në një status në Facebook,Patozi shkruan se të gjithë duhet t’i mbajnë mend mirë këto pamje të ministrave, pasi që nga nisja e punës pozicioni i tyre do të ndryshojë dhe do të kthehen në figurantë të një qeverisje tërësisht personale.

"Gjithçka do të rrotullohet dhe qendërzohet rreth asaj që do të thotë dhe më pas do të ekzekutojë "timonieri" i vetëm i Republikës së Re. Marrëveshja e 18 majit ia bëri edhe këtë të mirë Shqipërisë. I shtoi ndriçimin dhe frymëzimin udhëheqësit", shkruan Patozi.



Komenti i Astrit Patozit

Mund të jetë hera e fundit

E bën mirë që i mbledh ministrat e padekretuar ende, qoftë edhe në takime informale, sepse besohet që çdo konsultim apo debat është më mirë se sa t’i dish dhe t’i bësh të gjitha vetë.

Por që i nxjerr në TV dhe prodhon kaq shumë lajme dhe thashetheme për to, kjo nuk shpjegohet dot me logjikë normale.

Sepse të gjithë e dinë se kur qeveria të votëbesohet, nuk do të ketë më, as lajme dhe, as njoftime, si për mbledhjet, ashtu edhe për vendimet e saj.

Por gjithçka do të rrotullohet dhe qendërzohet rreth asaj që do të thotë dhe më pas do të ekzekutojë “timonieri” i vetëm i Republikës së Re. Marrëveshja e 18 majit ia bëri edhe këtë të mirë Shqipërisë. I shtoi ndriçimin dhe frymëzimin udhëheqësit.

Ky është rasti i vetëm në botë, kur seancave stërvitore të një skuadre i jepet më shumë rëndësi se sa ndeshjes.

Ndaj mbajini mend mirë këto pamje, se mund të jetë hera e fundit që i shikoni ato burra dhe gra si ministra, pavarësisht se me veshje jozyrtare, duke hyrë e dalë, jo nga zyrat e shtetit, por prej hoteleve turistike.

Që prej të hënës ata mund të kthehen të gjithë në identitet, si figurantë të një qeverisje tërësisht personale.