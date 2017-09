Integrimi në BE, Bushati: topi në fushën tonë, duhet konsesus kombëtar

Topi është në fushën tonë dhe na nevojitet që të forcojmë konsensusin kombëtar dhe dialogun, në mënyrë që integrimi i Shqipërisë në BE të mos jetë retorikë.

Kështu u shpreh ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati, gjatë fjalës së mbajtur në një sesion të shkollës verore europiane. Kreu i diplomacisë shqiptare tha se asnjë nga vendet e Ballkanit nuk ka përmbushur kriteret dhe kushtet për integrimin në BE, megjithëse ai u shpreh optimist për Shqipërinë.

“Gjatë mandatin qeverisë nuk kishte zgjerim dhe kjo nuk sjell një ndryshim të madh. Kjo pasi dhe vendet kandidate nuk ishin gati për të t’u anëtarësuar. BE vendosi një kriter kufizues, siç është rasti i vendeve tona. Kjo lloj retorike ka rënë në Ballkan. Këto janë të gjitha dëshmi të qarta, se BE lëviz jo me atë lloj vrulli që do donim të lëvizte.

Por ku ka vullnet për reforma është e vështirë që të thuhet se BE nuk është përgjigjur. Kishte vullnet bipartizan që kërkoi kohën e vet, që përkoi për reformën në drejtësi. Tashmë është e qartë që topi është në fushën tonë dhe ne nevojitet që të forcojmë konsensusin kombëtar, dialogun, që mos të jetë gjithçka retorikë”, tha Bushati.