Maqedoni-Shqipëri, forcat e sigurisë blindojnë stadiumin e Strumicës

Forca speciale dhe policë maqedonas kanë rrethuar disa orë përpara fillimit të ndeshjes Maqedoni-Shqipëri, e vlefshme për Botërorin “Rusia 2018”, stadiumin e Strumicës.

Rreth stadiumit është ndaluar qarkullimi i makinave, ndërsa disa barrier metalike janë vendosur në kuadrin e masave të sigurisë, për shkak se në anë të tribunave ka hapësira.

Ende nuk dihet se sa është numri i forcave të sigurisë që janë angazhuar për mbarëvajtjen e takimit, megjithëse mendohet se ai është 15 herë më i lartë se në ndeshjet normale që luhen në Strumicë.

Takimi, që do të luhet mbrëmjen e sotme, pritet të mos krijojë problem mes tifozerive, kjo edhe për faktin se pjesa më e madhe e pjesëmarrësve do të jenë banorë të Strumicës, ndërsa grupet e tifozëve nga qytetet e tjera janë të pakta në numër.

Kjo të paktën sipas të dhënave të policisë lokale, e cila problemin më të madh do e ketë me qytetarët që do të tentojnë ta ndjekin ndeshjen nga jashtë stadiumit, për shkak të mungesës së rrethimit në disa pjesë të tribunave.