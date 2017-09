Presidenti Bartomeu garanton për Messin

Josep Maria Bartomeu jep siguri absolute për rinovimin e kontratës nga ylli argjentinas Leo Messi.

Presidenti i Barcelonës thotë se ka nënshkrimin e babait dhe se, ashtu siç tha Soler të shtunën e kaluar, tashmë mbetet vetëm akti i protokollit.

“Ka tri kontrata, një me Fondacionin Messi, i cili është nënshkruar me presidentin e Fondacionit dhe me vëllain e lojtarit.

Ka një kontratë me foto të Leo Messit, e nënshkruar nga babai i tij, i cili është administratori.

Kontrata e punës është nënshkruar nga babai i Leos, i cili ka kompetenca.

Tani mungon vetëm akti i protokollit “kur vjen Leo””, tha ai.

Kontrata, sipas Bartomeut, është audituar dhe ka hyrë në llogaritë e vitit të kaluar.

“Është audituar, sepse ka hyrë në llogaritë e sezonit të kaluar”, sqaroi ai.