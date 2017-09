Programi për ministritë, Rama mbledh në Velipojë qeverinë e re

Edi Rama do të mbledhë sërisht qeverinë e re, këtë rradhë në Velipojë, pas asaj të zhvilluar në Llogarara. Sikundër raportohet mbledhja jozyrtare do të zhvillohet nesër, ndërsa në fokus të saj do të jetë jetë përfundimi i programit për çdo dikaster.

Në takimin informal të mbajtur në Llogara u diskutua mbi strukturën e re të qeverisë, por edhe mbi bashkëpunimin midis saj dhe parlamentit. Gjithashtu në këtë takim u diskutua edhe mbi riogranizimin e strukturave të PS-së.

Mbledhja sërisht do të zgjasë dy ditë, aq sa ajo e mbajtur në Llogara. Kuvendi pritet të mblidhet më 9 shtator në një seancë konstituimi.