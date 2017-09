Bomba bërthamore B 61 përgjigjia e mundshme amerikane ndaj Phenianit?

Situata në gadishullin Korean është tensionuar edhe më tej prej të dielës kur Koreja e Veriut testoi me sukses, sikundër u raportua, bombën me hidrogjen, e cila vlerësohet si shumë herë më e fuqishme se bombat bërthamore të përdorura nga SHBA në përfundim të Luftës së Dytë Botërore mbi Japoninë.

Veç përpjekjeve diplomatike të ndërkombëtarëve për të shmangur çdo kërcënim të Phenianit dhe vetëofrimit të Zvicrës për të ndërmjetësuar mes SHBA dhe Koresë së Veriut, duket se ekspertët amerikanë po studiojnë çdo opsion, përfshirë edhe atë ushtarak për të parandaluar një sulm të diktatorit Kim Jong Un kundër aleatëve, Koresë së Jugut dhe Japonisë, apo ishullit Guam.

Dhe për të përballuar bombën me hidrogjen të Phenianit, duket se zgjidhja është gjetur me atë që njihet si bomba taktike, e cila as më shumë dhe as më pak është një mbushje bërthamore.

Bomba bërthamore B61 peshon 320 kg, ka një diametër 33 cm dhe një gjatësi 3.56 metra. E veçanta e kësaj bombe është preçizioni mjaft i lartë në goditjen e objektivit dhe transportimi i saj me avionë të ndryshëm si F-16, F-15, F-22 Raptor, B-2 dhe B-52. SHBA zotërojnë rreth 3150 bomba të tilla.