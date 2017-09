LDK dhe VV dakordësohen për bashkëqeverisje, apel Pacollit të rikthehet

Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK-ja kanë përafruar qëndrimet e tyre në ndërtimin e një platforme qeverisëse, ndërsa i kanë bërë thirrje Behgjet Pacollit të AKR-së të kthehet në koalicion, pavarësisht se pak orë më parë ai i ndau rrugët me LDK-në.

Avdullah Hoti i LDK-së, pas takimit të sotëm me Dardan Sejdiun e VV-së, tha se këto dy subjekte do të kenë takime të përditshme për të hartuar një platformë.

“Shumë shpejt mund të dalim me platformë të shkruar për qeverisje të përbashkët. Besoj që pas 6 dështimeve të seancave është parë që PAN nuk e ka shumicën e nevojshme në Kuvend”, tha Hoti

Ai i ka bërë thirrje AKR-së që të kthehet si pjesë e koalicionit. “I bëj ftesë AKR-së të na bashkohet që nga nesër për ta draftuar platformën tonë qeverisëse. Jemi të autorizuar t´a arrijmë marrëveshjen e përbashkët dhe t´a çojmë në nivelet më të larta”, tha Hoti.

Kurse deputeti i VV-së, Dardan Sejdiu pas takimit ka konfirmuar se takimet do të vazhdojnë edhe nesër nga grupet e punës.

“Sot e kishim takimin me përfaqësuesit e LDK-së dhe Alternativës, në takim u dakordësuam që të vazhdojmë me punët në ndërtimin e një platforme qeverisëse, edhe pse kjo duhet të ndodhte më parë dhe më shpesh. Sot kemi filluar në mënyrë më intensive. Si VV jemi që të ecim përpara në këtë drejtim, dhe nesër do të kemi takimin e radhës, ku do dakortësohemi mbi temat që janë të rëndësishme për Kosovën”, ka thënë Sejdiu para gazetarëve.

Ai ka akuzuar koalicionin PAN se që nga 11 qershori asnjëherë nuk i ka pasur numrat, duke e hedhur fajin te Ramush Haradinaj e Kadri Veseli që sipas tij po e mbajnë të bllokur Kosovën për poste.

Sejdiu tha se Kosova ka nevojë për një qeveri që të çojë vendin drejt zhvillimit.

“Ky vend ka nevojë për një platformë dhe qeveri, e cila e kthen zhvillimin ekonomik në binarë, temat si shëndetësia dhe arsimi i trajton me kujdes të veçantë, arsimin dhe drejtësinë e vendos në kuadër të zhvillimit të vendit dhe kështu të ecim përpara me agjendë për jetë më të mirë”, ka deklaruar Sejdiu. Ndërkohë, sot Behgjet Pacolli ka konfirmuar largimin e AKR-së nga koalicioni LAA. /tesheshi.com/