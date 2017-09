LSI mbledh kryesinë, Kryemadhi: 25 qershori më keq se 26 maji, opozitë e fortë kundër …

Zgjedhjet e 25 qershorit janë më të deformuara edhe se ato të 26 majit 1996, Kështu u shpreh kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, gjatë mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, ku bëri publik qëndrimin që do të mbahet në Kuvend me nisjen e legjislaturës së re.

Kryemadhi deklaroi se axhenda që do të ndjekë LSI do të jetë pa kompromis dhe do të vërë në plan të parë mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve si dhe demokracisë së vendit, në kushtet ku sipas saj, qeverisja e socialistëve bëri çmos që më 25 qershor të shkelte me këmbë përmes parave dhe krimit, vullnetin e shqiptarëve.

“LSI është më e fortë se asnjëherë pasi kaloi me sukses një sprovë ku u targetua në mënyrë kriminale për t’i dhënë një pushtet të plotë oligarkisë deri në kapjen e çdo qelize të institucioneve të shtetit.

U sulmua pabesisht, por tregoi qëndrueshmëri, rritje dhe vitalitet. Sot kemi një grup parlamentar, jo vetëm më të madh në numër, por shumë më cilësor edhe me të rinj me të gjitha potencialet për të qenë një opozitë përfaqësuese profesionale dhe luftarake me integritet përballë një pseudomazhorance që është pakica e shqiptarëve dhe jo shumica.

Maxhorancë që doli nga zgjedhje që janë më të deformuarat që nga zgjedhjet e 26 majit 1996. Ne jo vetëm do të bëhemi zëri i qytetarëve por do t’i bashkohemi halleve dhe protestave”, tha ajo.

Në vijim Kryemadhi bëri të ditur nisjen e një analizë të plotë brenda partisë si dhe zgjedhjen e kandidatëve që do të përfaqësojnë forumet e kësaj force politike.