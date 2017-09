Zgjedhjet në Akademinë e Shkencave, ja votat për kryetarin dhe nënkryetarin

Akademia e Shkencave zgjodhi kreun e ri të saj, që në fakt është ish-nënkryetari Gudar Beqiraj. Pozicionin që ky i fundit ka pasur i kaloi ish-kryetarit, Muzafer Korkuti. Me pak fjalë i gjithë proçesi i zgjedhjes përfundoi në një rotacion ku nënkyetari u ngjit një “shkallë”, ndërsa kryetari i djeshëm iu hoq një “gradë”.

Në përfundim të numërimit të votave Gudar Beqiraj mori gjithsej 28 vota pro dhe 3 kundër.

Ndërsa me 27 vota pro, nënkryetar i Akademisë së Shkencave zgjidhet Myzafer Korkuti.

Prej ditësh ka pasur një debat të ashpër në lidhje me Akademinë e Shkencave të nisur nga akademiku Artan Fuga, pasi sipas tij ky institucion është jofunksional.

Ai madje i shkroi edhe një letër kryeministrit Rama ku ndër të tjera vinte në dukje se ishte kërcënuar që të mos fliste më për Akademinë.

Sot pak orë para votimit reagoi edhe vetë kryeministri Rama i cili theksoi se nëse nuk reformohet Akademia nuk do marrë asnjë lek nga shteti, madje do i merret edhe godina.