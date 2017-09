Strategjia për Kuvendin, Basha do të mbledhë grupin: ja çfarë do të vendoset…

Partia Demokratike do të përcaktojë këtë javë strategjinë e saj për seancat e para të Kuvendit, që do të mblidhet në legjislaturën e re të shtunën e 9 shtatorit.

Kreu demokrat pritet të mbledhë grupin parlamentar, i cili gjithashtu do të vendosë për emrat që demokratët do të propotojnë për kryetarë të komisioneve që do të drejtojë opozita, anëtarët e komisioneve të tjera, kreun e grupit dhe kandidatin për nënkryetar të Parlamentit.

Burime nga PD shprehen se 3 kandidatët e PD për të drejtuar komisionet parlamentare të Shëndetësisë, Medias dhe Integrimit janë Tritan Shehu, Luçiano Boçi dhe Jorida Tabaku. Por nëse komisionet do të ndahen në proporcion mbi peshën e grupeve paralmentare, atëherë njëri prej tyre i përket LSI-së dhe me shumë gjasa kjo e fundit mund të marrë atë të Integrimit ku duket se kandidaturë është Klajda Gjosha, ministrja e fundit e një institucioni që tashmë është shkrirë, duke u bashkuar me Ministrinë e Jashtme.

Sipas burimeve po kështu, mund të vendoset që në seancat e para, kreu i grupit parlamentar të PD-së të komandohet, pra të mos zgjidhet dhe ai të jetë sërisht Edi Paloka.

Në selinë e partisë më të madhe të opozitës ende nuk ka një qartësi se çfarë do të ndodhë në seancën e parë, atë të konsitituimit të Parlamentit, por ajo që është paralajmëruar është kundërshtimi i propozimit të mazhorancës për të zgjedhur Gramor Ruçin në krye të Kuvendit.

FRPD ka propozuar zhvillimin e protestave, ide që është mbështetur edhe nga një prej shoqatave të ish-të përndjekurve politikë.

Një tjetër ide është që deputetët e PD të hyjnë në debate të njëpasnjëshme për të sulmuar jo vetëm kandidaturën e Ruçit, por edhe atë të Fatmir Xhafajt si ministër i Brendshëm. Gjithçka do të varet nga fakti se kush do të drejtojë seancën konstituive të Kuvendit të Shqipërisë. Ligjërisht seancën e drejton deputeti më i vjetër, që është ish-kryeministri Sali Berisha, por ky i fundit ka refuzuar, ashtu si edhe në 2013-ën. Atëherë mbetet për t´u parë nëse Tritan Shehu, një tjetër deputet i PD-së do të pranojë një pozicion të tillë apo seanca e parë do t´I mbetet Gramoz Ruçit, i cili është deputeti i 3-të më i vjetër në Kuvend.

Po kështu nuk dihet nëse PD do të ketë një koordinim me LSI-në, partinë tjetër të opozitës, dhe nëse kjo e fundit do të mbështesë ose jo veprimet e demokratëve që mund të çojnë në një zvarritje të seancave, megjithëse Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë nuk lejon debatet në rastin e zgjedhjes së kryeparlamentarit.