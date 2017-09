Disa ndryshime që do ju ndodhin kur të bëheni baba

Nëse dikush ju thotë se të kesh një fëmijë do t’ju ndryshojë jetën, ju nuk do ta besoni derisa të bëheshit vetë prindër.

Kur dikush të thotë ashtu para se të bëhesh me fëmijë, ju do t’i qeshnit me mirësjellje dhe me vete do mendonit se sa idiotë janë që lejojnë që jeta e tyre të ndryshojë vetëm për shkak se një qenie e vogël hyri në mes.

Ju ende mendoni se do vazhdoni të shikoni filma teksa pini një birrë, por ky mendim ndryshon sapo fëmija të vijë në jetë.

Jeta ndryshon përgjithmonë, por ditët e para, javët dhe muajt e parë kanë disa detaje më të veçanta.

– Koka juaj do të shpërthejë – Kur të shkoni në shtëpi dhe të gjeni fëmijën, do tu duket sikur po shkoni në shkollë dhe keni një provim që nuk keni përsëritur asgjë. Ju do mundoheni të kuptoni se çfarë do të ndodh, por e dini se kjo është e vështirë.

– Do të harroni çdo gjë – Në momentin që keni një fëmijë do ju vijnë në kokë shumë mendime, do keni shumë punë për të bërë, e si pasojë do harrosh disa prej tyre.

– Do shëndosheni – Nëse mendoni se gratë shëndoshen kur janë shtatzënë dhe më pas dobësohen, kjo gjë nuk ndodh me ju. Tek meshkujt ndodh e kundërta, dobësohen para se të lindë fëmija e pastaj shëndoshen.

– Do të qani shumë – Të jesh prind është dhurata më e bukur për njerëzit, prandaj do të jeni edhe më të ndjeshëm.

– Do të jeni më pak egoist – Nëse deri dje kujdeseshit për veten dhe i kushtonit shumë vëmendje çdo gjëje te ju, kur në jetë vjen një qenie e vogël gjithçka ndryshon. E gjithë vëmendja do të kalojë te fëmija.