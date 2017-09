Në Shqipëri janë mbytur 28 persona gjatë sezonit turistik, Berisha: po bëhemi vendi i tragjedive ujore

Në Shqipëri, gjatë këtij sezoni turistik, janë mbytur 28 persona, disa prej të cilëve turistë të huaj dhe të mitur.

Ish kryeministri Sali Berisha, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se në bregdetin shqiptar janë mbytur 5 herë më shumë se në të gjitha brigjet e Europës.

“Qindra mijëra lekë hidhen si taksa nga ana e pushuesve, por shteti dhe autoritetet lokale nuk kanë shpenzuar qoftë edhe një qindarkë për mbrojtjen dhe sigurimin e pushuesve në brigjet shqiptare”, shkruan Berisha..

Ish kryeministri i quan brigjet e Shqipërisë, si brigjet e askujt. Reagimi i tij erdhi pasi në Radhimë një turiste çeke humbi jetën teksa po lahej.

“Një turiste çeke humbi jetën në det, mbytja e dytë në Vlorë në 4 ditët e fundit dhe e 28-ta e këtij sezoni turistik. Në harkun kohor dy mujor ujërat e brigjeve të deteve tona sikur të ishin brigjet e një vendi pa shtet, gllabëruan në thellësitë e tyre 28 jetë apo 5 herë më shumë jetë pushuesish se sa ujërat e brigjeve të të gjithë kontinentit.

Çdo turist apo pushues vendas derdh me shpenzimet e tij si taksa, qindra e mijëra lekë në buxhetin e shtetit gjatë qëndrimit të tij me pushime. Kurse kjo qeveri dhe autoritetet lokale nuk kanë shpenzuar qoftë dhe një qindarkë për mbrojtjen dhe sigurimin e tyre nga rreziku i ujit. Përveç kësaj, qeveria, me industrinë e mafies, skafet që ka favorizuar, ka rritur shumë rrezikun për jetën të turistëve në ujërat e plazheve tona.

Me këto zhvillime nxihet reputacioni turistik dhe Shqipëria bëhet vendi i tragjedive ujore, pa llogaritur ato rrugore, më të medha individuale të turistëve nga mbarë bota!”, shkruan Berisha.