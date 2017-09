Spanja turpëron Italinë (video)

“Furia e kuqe” i ka treguar “dhëmbët” mbrëmjen e sotme përfaqësueses së Italisë , duke e mposhtur me rezultatin e pastër 3:0, në takimin e luajtur në Madrid.

Spanjollët e mbyllën takimin që pjesën e parë kur Isco shënoi dy herë në minutat 14 dhe 40, ndërsa golin e tretë e shënoi Moratta në minutën e 77-të.

Një rezultat i tillë nuk parashikohej për italianët, të cilët sikurse edhe Spanja, synojnë vendin e parë në grupin G, ku ndodhet edhe Shqipëria.

Por spanjollët në këtë ndeshje u treguan në të gjitha aspektet më të mirë.

Pas kësaj fitoreje, Spanja është e para në grup me 19 pikë, Italia është e dyta me 16, derisa Shqipëria është e treta me 12 pikë.