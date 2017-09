Shqipëria fiton ndaj Lihteshtejn, Panucci debuton me fitore

Shqipëria morri tre pikë të vlefshme duke përforëcuar edhe më shumë vendin e 3-të në grupin G për ndeshjet kualifikuese për Botërorin – “Rusia 2018”.

Kuqezinjtë fituan 2-0 në përballjen me Lihteshtejnin, takim që u zhvillua në stadiumin “Elbasan Arena”.

Golat për kombëtaren shqiptare, e cila shpërdoroi shumë raste shënimi, u realizuan në pjesën e dytë të takimit nga Odise Roshit (54-të) dhe Ansi Agollit (78-të).

Kjo ishte ndeshja e parë zyrtare për italianin Christian Panucci në stolin e kuqezinjve.

Shqipëria renditet në vend të tretë me 12 pikë, kurse Lihteshtejni i gjashti pa asnjë pike. Takimin e ardhshëm, kuqezinjtë do e luajnë në Strumicë më 5 shtator, ku do të përballen me Maqedoninë.

Shqipëria-Lihteshtejni 2:0

Stadiumi “Arena Elbasan”, Elbasan.

Shikues: 5.000.

Gjyqtar: S. Lapochkin (Rusia).

Shënues: Roshi (54′), Agolli (78′).

Kartonat e verdhë: Malin, Quintans, Kaufmann, Buchel.

Shqipëria: Berisha, Hysaj, Mavraj, Ajeti, Agolli, Abrashi (Hyka 83′), Basha, Memushaj (Kukeli 76′), Grezda (Ahmedi 86′), Llullaku dhe Roshi.

Lihteshtejni: Jehle, Quintans (Yildis 79′), Malin, Kaufmann, Goppel, Buchel, Salanoviq, Hasler, Ëieser, Burgmeier (Brandle 79′) dhe Frick (Erne 65′).