Intervista/A është trafiku i drogës pengesa për në BE?! Ja si përgjigjet eurodeputeti

Lufta kundër drogës dhe krimit të organizuar janë disa nga pikat kryesore që shteti shqiptar duhet të përmbushë për të hapur negociatat për në BE.

Raportuesi për Shqipërinë në PE Knut Fleckenstein në një intervistë për Gazetën Dita, thekson se Komisioni Europian dhe Këshilli Europian presin gjithashtu që Shqipëria të përmbushë me përpikmëri reformën e gjyqësorit, reformën e administratës publike si dhe të mbroj të drejtat themelore.

I pyetur nëse trafiku i drogës në Shqipëri është një nga pengesat kryesore për anëtarësimin e Shqipërisë në BE, Fleckenstein thotë se Shqipëria duhet të vazhdojë luftën kundër trafikimit të drogës për të mirën e vetë shtetit shqiptar por dhe të fqinjëve të saj.

Krizën politike e cila mbërtheu Shqipërinë para zgjedhjeve, eurodeputeti e vlerëson si një hap mbrapa si dhe një pengesë e madhe për anëtarësimin e Shqipërisë në familjen BE, ndërsa shton se përjetimi i krizave të tilla politike janë shqetësuese për vendin.

Reforma në drejtësi për raportuesin e PE është në nivele të kënaqshme, por procesi duhet të vazhdojë në mënyrë korrekte nga të gjitha palët politike në vend.

Fleckenstein nënvizon se Vettingu është çelësi i cili do të hap portën e shtetit Shqiptarë drejt BE, sipas tij reforma e gjyqësorit, e cila është tejet e rëndësishme për shtetin shqiptar, më parë duhet të kalojë procesin e verifikimit duke hedhur hapa të sigurt për Shqipërinë europiane.

Eurodeputeti gjithashtu shprehet i kënaqur për procesin e zgjedhjeve të 25 qershorit, teksa thekson se OSBE/ ODIHR do të jap disa rekomandime për përmirësimin e zgjedhjeve në Shqipëri.

Mendatin e parë të Ramës ai e vlerëson të suksesshëm, pasi u miratuan një sërë reformash.

Por nga “Rama 2” pret që procesi të vazhdojë me tej dhe mos hasi pengesa gjatë rrugëtimit tij.

– Zoti Fleckenstein, cilat janë disa nga pikat konkrete që pengojnë hapjen e negociatave për anëtarësimin në BE të Shqipërisë?

– Komisioni Europian dhe Këshilli i Bashkimit Europian presin që Shqipëria të përmbushë pesë prioritete të mbetura kyçe. Këto janë reforma e gjyqësorit, reforma e administratës publike, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar dhe mbrojtja e lirive themelore dhe e të drejtave të njeriut. Parlamenti Evropian pajtohet me Këshillin që këto pesë fusha duhet të jenë prioritet dhe se zbatimi i këtyre reformave duhet të vazhdojë. Nëse OSBE / ODIHR në raportin e saj përfundimtar konfirmon se zgjedhjet u zhvilluan në një mënyrë tepër të rregullt dhe nëse procesi i verifikimit dhe reforma gjyqësore vazhdojnë, atëherë besoj që Komisioni Evropian duhet të bëjë një propozim për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë.

– A është trafikimi i drogës një nga pengesat kryesore për anëtarësimin e Shqipërisë në BE?

– Është e rëndësishme që Shqipëria të luftojë me sukses plantacionet e drogës në vend dhe të shkatërrojë rrjetet kriminale të përfshira në trafikun e drogës. Kjo është në interes, para së gjithash, të shtetasve shqiptarë që duan që qeveria e tyre t’i mbrojë ata kundër krimit të organizuar. Kjo është gjithashtu në interes të vendeve fqinje të Shqipërisë në rajon dhe në BE.

– Si ka ndikuar kriza politike në Shqipëri?

– Jam i shqetësuar për krizat politike që kam përjetuar në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Është e qartë se forcat politike vënë pengesa në rrugën e reformës së Shqipërisë drejt pranimit në BE. Kjo nuk ishte në interes të qytetarëve shqiptarë fare.

– Si do ta vlerësonit reformën në drejtësi? Ka arritur rezultatet e pritshme?

– Jam i kënaqur me hapat e parë të reformës së gjyqësorit. Zbatimi duhet të vazhdojë.

– A po verifikon çelësin për hapjen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në BE?

– Siç kam thënë më parë, pesë prioritete kryesore duhet të përmbushen në mënyrë që BE të hapë negociatat e pranimit me Shqipërinë. Reforma e gjyqësorit është njëri prej tyre dhe procesi i verifikimit është, natyrisht, çelësi.

-Si i vlerësoni zgjedhjet e 25 qershorit? A ishin zgjedhjet më të mira për Shqipërinë gjatë këtyre 27 viteve? Sa rezistente janë akuzat e opozitës për blerjen e votave?

– Zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë u zhvilluan në një kontekst politik të shënuar nga kriza më e fundit politike. Jam i kënaqur që opozita mori pjesë në zgjedhje. Misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE / ODIHR, në të cilin morën pjesë disa kolegë nga Parlamenti Evropian, së shpejti do të publikojë raportin përfundimtar për zgjedhjet. Raporti përfundimtar i OSBE / ODIHR do të përmbajë rekomandime për përmirësimin e mëtejshëm të procesit zgjedhor në Shqipëri. Shpresoj që qeveria dhe parlamenti, duke përfshirë të gjitha partitë e opozitës, do të miratojnë një qëndrim konstruktiv dhe do të kontribuojnë në zbatimin e këtyre rekomandimeve me qëllim të rritjes së besimit të publikut në procesin zgjedhor në Shqipëri.

– Si do ta vlerësonit mandatin e parë të qeverisë së Ramës?

– Qeveria e mëparshme ka miratuar me sukses dhe ka filluar zbatimin e reformave të rëndësishme për vendin.

– Çfarë prisni nga mandati i dytë i Ramës?

– Pres që qeveria e re të vazhdojë në këtë mënyrë. /Bisedoi Enkel Xhangoli