E ardhmja e Messit, ja ku do të luajë ylli argjentinas pas 2021

Lionel Messi ende nuk nënshkruar kontratën e re me Barcelonën. Sulmuesi argjentinas ka kontratë me gjigandin spanjoll deri në vitin 2021, por ajo pritet të zgjatet edhe për dy vite tjera.

Gjithashtu në kontratën e re pritet të ketë rritje page, por edhe klauzola e argjentinasit.

Përgjegjësi për transferime te Barcelona, Robert Fernandez ka thënë se kontrata e re pritet të nënshkruhet së shpejti.

“Vazhdimi i kontratës me Messin është çështje protokollare që pritet të zgjidhet së shpejti. Në momentin që të dyja palët janë të gatshme gjithçka do të bëhet publike. Besoj se kjo çështje do të zgjidhet së shpejti”, deklaroi Fernandez.

Sipas mediave spanjolle, Barcelona po mendon që t’i vendosë një klauzolë marramendëse Lionel Messit, mbi 500 milionë euro.

30-vjeçari është pjesë e ekipit të parë Barcelonës që nga viti 2004. Messi deri më tani ka zhvilluar 589 ndeshje me Barcelonën ku ka shënuar 513 gola dhe ka dhuruar 231 asist në të gjitha ndeshjet zyrtare me gjigantin katalunas.