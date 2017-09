Marrëveshja Rama-Basha, a do të respektohet drejtimi i dy institucioneve nga opozita

Pas marrëveshjes së 17 majit mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut të PD-së, Lulzim Basha, opozita morri 6 poste ministrore dhe atë të zv.kryeministrit, 4 drejtori të përgjithshme, kreun e KQZ dhe Avokatin e Popullit.

E ndërsa pas zgjedhjeve, drejtorët teknikë u shkarkuan dhe ministrat dhanë dorëheqjet, por janë në detyrë deri në krijimin e qeverisë së re më 9 shtator, drejtimi i KQZ dhe Avokati i Popullit do të jenë nën drejtimin e përfaqësuesve të opozitës.

Kështu, Klement Zguri do të vazhdojë mandatin në pozicionin e kryetarit dhe Erinda Ballanca do të drejtojë institucionin e Avokatit të Popullit.

Ky të paktën është pretendimi i demokratëve, që shpresojnë që Edi Rama ti përmbahet marrëveshjes dhe të respektojë zgjedhjen konform Kushtetutës të Zgurit dhe Ballancës.

“Kreu i KQZ-së dhe Avokati i Popullit janë zgjedhur në respektim të normave dhe procedurës ligjore. Pra, procesi i zgjedhjes ka qenë më se i rregullt, në respekt të ligjit dhe Kushtetutës. A do ta respektojë këtë vullnet Edi Rama edhe më tej? Në maj u zotua se do ta respektojë, por ai i ha lehtësisht fjalët e tij, pa e zënë meraku aspak. Por nuk e di çfarë do të ndodhë? Koha do ta tregojë!”, shprehet z.Bozdo për gazeta shqiptare.

Me datën 22 maj, Kuvendi, në seancën e jashtëzakonshme zgjodhi me shumicë votash kryetarin e ri të KQZ, Klement Zgurin dhe Avokatin e ri të Popullit, Erinda Ballanca.

Zguri u propozua nga Partia Demokratike për të qenë në krye të institucionit që merret me menaxhimin e zgjedhjeve, në bazë të marrëveshjes politike mes Ramës dhe Bashës. Klement Zguri pasoi në këtë detyrë Denar Bibën, i cili u emërua nënkryetar i KQZ-së.

Ndërkohë, një tjetër pikë e marrëveshjes, të paktën nga ajo që ka deklaruar publikisht Edi Rama, janë takimet periodike në 2 apo 3 muaj mes kryeministrit dhe kreut të PD-së, veçanërisht përsa i takon çështjeve të integrimit dhe imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Rama ka deklaruar se shpresonte që marrëveshja e 17 majit të funksiononte, ndërsa nga PD janë artikuluar akuza se marrëveshja është shkelur.