“Opozita duhet të ngrihet nga gjumi, duke e filluar vettingun me veten dhe t’i prijë revolucionit kulturor e politik me modele europiane”. Ky është apeli që Nard Ndoka, kreu i PDK-së, i ka drejtuar partive aleate në opozitë, të drejtuara nga Partia Demokratike.

Në një koment në rrjetet sociale, Ndoka vë theksin gjithashtu në zbatimin e vettingut në drejtësi.

“Virusi qeveritar tashmë ka hyrë kudo e ngado, çdo gjë që ndodh në këtë vend “fajin” e ka drejtësia! Ka krim në rrugë, fajin e ka drejtësia, ka krim në familje, fajin e ka gjykata. Ka vjedhje, drogë, korrupsion, dhunë, çoroditje kolektive dhe fajin përsëri e ka drejtësia. Këtu nuk ka shtet, qeveri, institucione, nuk ka kulturë, ndjeshmëri, përgjegjësi, moral, por ka një sistem drejtësie njësoj apo më të mirë se të gjitha këto të marra sëbashku”, shkruan Ndoka.

Komenti i Nard Ndokës

Kërkohet ‘Vetting’ mbarëpopullor! Virusi qeveritar tashmë ka hyrë kudo e ngado, çdo gjë që ndodh në këtë vend “fajin” e ka drejtësia! Ka krim në rrugë, fajin e ka drejtësia, ka krim në familje, fajin e ka gjykata, ka vjedhje, ka drogë, ka korrupsion, ka dhunë, ka çoroditje kolektive dhe fajin përsëri e përsëri e ka drejtësia.Këtu nuk ka shtet, nuk ka qeveri, nuk ka institucione, nuk ka kulturë, nuk ka ndjeshmëri, nuk ka përgjegjësi, nuk ka moral, por ka një sistem drejtësie njësoj apo më të mirë se të gjitha këto të marra sëbashku.Këtu ka drogë, se shteti është i lidhur drejtperdrejtë me të, drejtesia pengohet nga pushteti!

Këtu ka dhunë dhe krim në familje, por drejtësia pengohet nga pushteti!Një dhunues nuk mund të bashkëjetojë në të njejtën strehë me viktimën; drejtesia thotë jo, por pushteti thotë po, se nuk krijon asnjë mundësi ligjore!

Këtu ka korrupsion, se kryeministri krijon mundësitë dhe ndan tepsinë! Ka drejtësi, por kryeministri emëron dhe voton gjyqtarët, shantazhon drejtësinë. Drejtësia është kthyer në alibi, për kryeministrin, për mediat, për portalet, për protoganistët që rrinë me dhëmbë të mprehtë për të lançuar dhe ngrënë këdo me stilin e tyre! Drejtësia është më e mirë se presidenti, kryeministri, ministrat, kuvendi, policia dhe çdo institucion tjetër, madje është më e mirë edhe se Avokati i Popullit!

Vetting institucional duhet kudo; reformë institucionale, revolucion kulturor, mentalitet e reagim qytetar; duke iu referuar të tjerëve që kanë bërë hapa emancipues në politikbërje e kudo.

Kryeministri ynë takon Merkelin, por kopjon dhe standartizon modelin e Erdoganit në qeverisje! Kryeministri kërkon “vetting” për gjyqtarët, por riemëron ministrat më të korruptuar në pluralizëm!

Kryeministri kërkon “vetting” për drejtesinë, por nuk lejon hapësirë kontrolluese për opozitën, as në Kuvend me komisionet parlamentare!

Kryeministri thotë për çdo gjë që nuk shkon mirë në këtë vend; se fajin e ka vettingu dhe drejtesia! Jo Z.Kryeminister, i vetmi fajtor sot; se pse nuk ka shtet në këtë vend, jeni Ju! Vettingu duhej të fillonte me votë kundër jush, kundër qeverisë tuaj, kundër arrogancës! Por ju i bletë votat, vettingun, ndaj na duhet të reflektojmë dhe të reagojmë fort me revolucion kulturor mbarëpopullor!

Drejtesia është vetëm një hallkë, një pushtet, që nuk mund të pastrohet kurrë, përderisa politika dhe vota në këtë vend të jetë e lirë!

O pika që nuk ju bie të gjithëve! Ju që drejtoni dhe atyre që ju votojnë duke ju marrë lekët që ju keni vjedhur!

Që të jem në rregull me veten dhe me ato që janë shumicë e pastër në këtë vend, nuk mund ta përjashtoj veten nga balta që bllokon çdo gjë në këtë medemek shtet!

Opozita përfaqëson sot, votën më të pastër në historinë e pluralizmit, votë morale, që i rezistoi joshjes me para, presionit qeveritar, dhunës të grupeve kriminale!

Ndaj opozita duhet të ngrihet nga gjumi, duke e filluar vettingun me veten dhe t’i prijë revolucionit kulturor e politik me modele europiane.