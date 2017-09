Haki Çako mbledh drejtuesit e policisë: goditje dhe sekuestro aseteve të grupeve kriminale, askush nuk i shpëton vettingut

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Haki Çako kërkon nga drejtuesit vendorë të uniformave blu të hetojnë veprimtarinë e grupeve kriminale që organizojnë kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike.

Në takimin e zhvilluar, Çako ka vlerësuar gjithë strukturat e policisë në qendër e në qarqe, për punën e jashtëzakonshme të bërë deri tani, për përmbushjen e plotë të prioritetit kombëtar, dhe u kërkoi atyre që kjo punë të mos ndërpritet.

Sipas tij, tashmë prioritet në luftën kundër veprimtarive të paligjshme dhe kriminale do të jetë sekuestrimi i aseteve që janë krijuar, si pasuri të paluajtshme ndërtesa, toka, makina, hotele, motele, lokale, investime të ndryshme në shoqëri biznesi, etj.

“Për të realizuar këtë detyrë, është e domosdoshme që pranë çdo drejtorie vendore të ngrihet dhe të funksionojë një Task-Force për të drejtuar operacionin për sekuestrimin e aseteve që rrjedhin nga veprimatria kriminale.

Të shfrytëzohen të gjitha kapacitetet dhe burimet legale, duke shkëmbyer informacion me doganat, QKR, Hipotekat, Aluiznin, si dhe duke marrë edhe informacione në rrugë inteligjente, kjo duke bashkëpunuar ngushtësisht me SHISH, dhe me partnerët për informacionet që ata disponojnë për individë a grupe kriminale që mund të ushtrojnë aktivitetin kriminal edhe në vendet e tyre. Njëkohësisht të bashkëpunohet ngushtësisht me Prokurorinë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit të Parave.

Në çdo qark të evidentohen, kontrollohen dhe të goditen të gjithë personat me precedentë kriminalë, elementët shqetësues të rendit dhe sigurisë publike, të cilët me veprimet e tyre cënojnë rendin publik, duke krijuar një impakt negativ në qarkullimin rrugor, mjediset publike, në shkolla e universitete”, tha Çako.

Në këtë kuadër ai kërkoi që të evidentohen dhe të ndëshkohen elementët, të cilët ushtrojnë ndikim të paligjshëm tek zyrtarët dhe nëpunësit publikë.

Një tjetër porosi e kreut të policisë drejtuar vartësve të tij ishte marrja e masave për të parandaluar dhunën në familje. Në këtë kuadër ai kërkoi rritjen e vëmëndjes duke evidentuar çdo konflikt, çdo ringjallje të konflikteve të mëparshme, duke mbajtur nën vëzhgim personat që kanë tendencë kriminale në këtë drejtim.

Në vijim, Çako kërkoi identifikimin dhe goditjen e të inkriminuarve brenda rradhëve të policisë.

“Është një barrikadë në mes, në njërën anë Policia në anën tjetër krimi. Secili nga ne duhet ta ketë të qartë cilin krah do mbajë, ose me policinë ose me krimin. Me të dy krahët nuk do mundë dot më askush të vazhdojë më tej.

Në bashkëpunim me SH.Ç.B.A-në, SHISH-in, Prokurorinë, me agjencitë e tjera ligjzbatuese, si dhe me ndihmën e vyer të partnerëve, edhe në Policinë e Shtetit do të ketë dhe do të ndodhë me patjetër “Vettingu”.

Ndaj secili prej jush të bëjë analizat e duhura, të identifikojë dhe ndëshkojë cilindo punonjës policie që nuk është në anën e ligjit, por bashkëpunon e ndihmon trafikantët”, tha Çako.