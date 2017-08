Vrau ish-bashkëshorten, ja dëshmia e 53-vjeçarit para policisë…

Fadil Kasemi, 53 vjeçari, që qëlloi me armë zjarri duke i shkaktuar vdekjen ish-bashkëshortes së zij, gjyqtares Fildeze Hafizi, 39 vjeç, ka dhënë dëshminë e parë para policisë në lidhje me krimin.

Sikundër raportojnë mediat, ai ka thënë se është penduar për vrasjen e ish-gruas, por ka shtuar se gjithcka ka ndodhur në kushtet e tronditjes psikologjike.

Burri ka thënë se ka pasur një debat me gruan ditën e sotme para se ta qëllonte me armë për çështjen e fëmijëve, duke pretenduar se ajo nuk e lejonte të takohej me to pas divorcit.