Ja momentet e arrestimit të vrasësit të gjyqtares (foto)

Fadil Kasemi, është 53-vjeçari, që qëlloi dy herë me pistoletë mbi ish-bashkëshorten e tij, gjyqtare në Shkodër, duke i shkaktuar vdekjen. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Xhamllikut në Tiranë, ku gjyqtarja e ndjerë kishte shtëpinë.

Policia ka arritur të ndalojë brenda pak minutash vrasësin, i cili qëndronte me armë në dorë në vendin e krimit. Ai nuk bëri rezistencë, madje as tentoi të ikte. i veshur sportiv, me pantallona të shkurtra, 53-vjeçari nuk ka bërë asnjë koment për krimin, madje edhe pistoletën me të cilën qëlloi mbi ish-bashkëshorten e kishte ende në dorë, deri sa iu vunë prangat.

Fadil Kasemi është shoqëruar nga “Shqiponjat” në drejtorinë e Policisë së Tiranës, ku do të merret në pyetje fillimisht nga oficerët e policisë gjyqësore dhe më pas prokurorët.

Policia në një njoftim të shkurtër tha se kishte sekuestruar armën e krimit, ndërsa bën të ditur se 53-vjeçari ka qëlluar në drejtim të mjetit tip Benz, ish bashkëshorten, shtetasen F.K, 39 vjeç e cila ka mbetur e vrarë.