Vrasja e gjytares, Kryemadhi: përgjegjësia mbi instancat e shtetit, akt katastrofik

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, u shpreh se vrasja e paralajmëruar e gjyqtares Fildes Hafizi është një akt i rëndë dhe katastrofik për të cilin përgjegjëse duhet të ndihet çdo instancë shtetërore, përfshi këtu edhe e gjithë shoqëria shqiptare.

“Vrasja e paralajmëruar e një nëne, gruaje për më tepër gjyqtare është akti më i rëndë dhe katastrofik që mund t’i ndodhë një vendi që pretendon të jetë anëtar i BE. Me revoltën e një nëne, me forcën e një gruaje që ka përballuar shumë vështirësi në jetë dhe me kurajon e përfaqësimit të një force politike si LSI, sot ngre zërin tim fuqishëm kundër këtij sistemi që ende dhunon gratë e pafajshme.

Të gjithë ne mbajmë përgjegjësitë tona për këtë situatë të rëndë, por më shumë duhet të ndihen përgjegjës ata që e lanë nënën e dy fëmijëve në dorën e një vrasësi që disa herë e kishte paralajmëruar aktin e tij të burracakërisë.

Policia, gjykata, shoqatat për mbrojtjen e të drejtave të grave, politika dhe e gjithë shoqëria shqiptare duhet të reagojë me forcë dhe efikasitet. Qarravitjet në rrjetet sociale apo emisione televizive nuk mund ta zgjidhin kurrë këtë situatë të rënduar të krimit në familje. Duhet që çdo gjë të nisë nga vetë ne”, shkruan Kryemadhi.

Gjyqtarja Fildes Hafizi u vra në mesditë nga ish bashkëshorti i saj Fadil Kasemi në zonën e njohur si ”Xhamlliku” në Tiranë.

Kasemi e ka qëlluar ish-bashkëshorten e tij poshtë banesës së saj, dy javë pasi kishte dalë nga burgu. Kasemi kishte vuajtur 2 vite burgim pikërisht për shkak të një sherri që kishte patur me gjyqtaren në plazhin e Golemit.

Në atë kohë Fadil Kasemi kishte shkuar në vendin ku pushonte ish-bashkëshortja dhe e kishte rrahur, e njëkohësisht kërcënuar me armë.